Adrián Lastra, actor: “Tras el accidente de moto cada vez que enseño las manos me da vergüenza”

Adrián Lastra, acompañado de Josema Yuste, visitó El Hormiguero este miércoles. Y allí hablaron con Pablo Motos de la serie que han hecho juntos, Atasco, en la que sorprendentemente tendrá un papel Miguel Ángel Revilla. Pero también hablaron de otros asuntos, como el gravísimo accidente de tráfico que sufrió Adrián hace unos meses, y que le ha dejado secuelas. Tantas como para que afirme que en la actualidad le da vergüenza enseñar sus manos, que parecen la “patilla de una paloma”.

El accidente tuvo lugar en agosto del pasado 2024. “Fue bastante absurdo. Iba por una carretera pequeña, y había un badén, pusieron un tubo, y lo cubrieron con unas tablas”, le narró con Pablo Motos. Y por eso sufrió el accidente de moto, con el que acabó con una lesión en el pie, y se hizo un agujero con uno de sus propios huesos.

Tuvo que someterse a varias intervenciones quirúrgicas, entre ellas, en la mano izquierda; en concreto, en el dedo índice y anular, pues en el anular sufrió fractura de la última falange. Por eso, le resumió a Pablo Motos que “la mano se me ha quedado como la patilla de una paloma. No puedo cerrar, no tengo extensión, pero tengo un pelazo”, bromeaba.

Josema Yuste, a su lado, le consolaba diciéndole que al menos puede trabajar, y que para un actor es muy complicado vivir algo así porque “vivimos de nuestro cuerpo de alguna manera”. “Cualquier accidente... Yo tengo mucho cuidado con las manos”, deslizaba el que fuese miembro de Martes y Trece.

Las secuelas físicas también son psicológicas para Adrián Lastra. “Cada vez que señalo o enseño las manos me da vergüenza”, admitía. Algo que sorprendió a Pablo Motos, que atinó a decir que tras esto ahora sabía todo el mundo esa percepción.

Adrián también continuó narrando cómo ahora grabando una película la situación se complica cuando le piden hacer un plano de sus manos. “Le pones la mano a la mujer de tu vida y tú, claro, con la mano así, ¿sabes?”, decía, haciendo un gesto con los dedos agarrotados. “Por eso también me pinto las uñas, para disimular”, añadía.

Adrián Lastra y Josema Yuste en 'El Hormiguero'.

Esto último era una broma; en la actualidad está grabando una película que narra la historia del grupo Mägo de Oz, y de ahí las uñas, pues venía del rodaje al programa. “Vengo con los tatuajes que no son míos”, aclaraba al público. El proyecto en cuestión lleva por título Mägo de Oz: La película y está dirigida por Álvaro Brechner, y además de Adrián Lastra trabajan en ella Roberto Álamo o Adriá Mondaray, entre otros.