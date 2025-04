Arranca la era de 'La familia de la tele' en TVE: lucha titánica por la audiencia y la alargada sombra de 'Sálvame'

Ha llegado el día. Después de meses de especulaciones, rumores y filtraciones, el 'universo Sálvame' desembarca en TVE. Lo hace con La familia de la tele, un programa que tiene todos los ingredientes del magacín clásico y que tendrá el sello de Óscar Cornejo y Adrián Madrid. O, dicho de otro modo, los 'padres' de programas que hicieron historia en la Telecinco de Vasile, como Hormigas Blancas, Aquí hay tomate o el propio Sálvame.

La familia de la tele llega una semana más tarde de lo previsto, pues la muerte del Papa Francisco cambió por completo los planes de una televisión pública que pretende recuperar "la compañía a los espectadores en sus casas", en palabras de su presidente, José Pablo López.

Algo parecido, por cierto, sucedió con Ni que fuéramos Shhh, pues su estreno en Canal Quickie se atrasó unos días hace justo un año, cuando se pospuso el lanzamiento del programa hasta el 15 de mayo, festivo en Madrid por San Isidro, porque la semana anterior toda atención estaba puesta en el Festival de Eurovisión.

Belén Esteban, María Patiño, Inés Hernand, Kiko Matamoros y compañía volverán a una gran cadena generalista con un desfile de carrozas en el que Paloma del Río y Cayetana Guillén Cuervo ejercerán de comentaristas. La idea es transformar Prado del Rey "en un universo de fantasía, arte urbano y cultura popular".

El despliegue es mayúsculo, pues según informó RTVE, en esta cabalgata habrá 1.000 personas de público, 100 invitados especiales y un total de 14 espectáculos callejeros de carrozas y números musicales en el que participarán más de 200 bailarines. Todos estos shows estarán agrupados en contenidos temáticos, que van desde la salud, el deporte o la nutrición hasta la moda, la jardinería o las mascotas.

Sonsoles y Jorge Javier

Esto será el lunes, porque el martes La familia de la tele ya emitirá desde Bellavista, un barrio ficticio levantado en el estudio 5 de Prado del Rey, que es el que se suele usar para las galas de Navidad. Será a partir de entonces, cuando el programa empiece a batallar por las audiencias en unas tardes donde primero mandan las series diarias con fuerza, pero luego no hay un denominador claro.

Recordemos que el magacín de La Osa Producciones tendrá dos tramos. El primero irá de las 15.50 hasta las 16.50, coincidiendo con Tardear y Sueños de libertad. El programa de Telecinco sobrevive tras la marcha de Ana Rosa, pero la serie de Antena 3 está más fuerte que nunca.

De hecho, el jueves hizo récord de temporada al alcanzar un 15,2% de cuota de pantalla aprovechándose, eso sí, de que a esa hora la semana pasada, estuvo emitiendo informativos especiales por el fallecimiento del Sumo Pontífice. Hay que recordar que el declive de Sálvame comenzó con la irrupción de las series turcas en la sobremesa con Tierra amarga.

La ficción protagonizada por Natalia Sánchez y Dani Tatay será el primer escollo de La familia de la tele, que pasará el testigo a Valle Salvaje y La Promesa, para volver al directo en La 1 a las 18:40. Será entonces cuando rivalizarán contra los programas que presentan Sonsoles Ónega y Jorge Javier Vázquez en Antena 3 y Telecinco.

#LaCopaRTVE | De la familia deportiva a la 'Familia de la tele'.@BelenEstebanM e @InesRisotas han hablado desde el estadio de la Cartuja de Sevilla del inminente estreno.



Belén Esteban: "No os vais a arrepentir, os aseguramos que va a ser un programa de entretenimiento para… pic.twitter.com/ryqYy5KFfu — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 26, 2025

Aunque Y ahora Sonsoles ha mandado en la mayor parte de la temporada, pero en los últimos días se está viendo superado por El diario de Jorge. El talk show ha resurgido -se llegó a decir que iba a ser cancelado- con su cambio de hora y ha ido de menos a más en audiencia. Quizás, el adiós de Ni que fuéramos en TEN tenga la culpa.

Y aquí, lógicamente, el morbo está servido. Jorge Javier rivalizará contra los que en su día fueron sus compañeros. Y aquí nadie se esconde. "Me pone competir con Jorge Javier y Sonsoles Ónega", dijo la Esteban el jueves en La Revuelta. "Lo que queremos es ganar", agregó Patiño. "Vamos a ganar", sentenció Belén.

La familia de la tele, además, tendrá que lidiar con la alargada sombra de Sálvame. Y es que, sus responsables, insisten en que el nuevo formato no tendrá nada que ver con el de Telecinco. "No me han dado un libro de estilo de lo que hay que hacer. Discusiones habrá, pero vamos a intentar mantener la calma", apuntó la Esteban en su encuentro con los medios en la presentación del magacín.

El primer contrato firmado por La Osa Producciones con RTVE incluye 65 entregas y asciende a 5.310.414 euros en total, según desvela la Corporación en el listado de contratos con productoras audiovisuales. Es decir, cada programa saldrá a razón de 81.700 euros. Con lo cual, La familia de la tele se mantendrá, al menos, hasta finales de julio en antena.