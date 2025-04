La respuesta de Ana Rosa cuando María Casado dice que le va a 'robar' un colaborador para 'Informativos Telecinco'

Como el resto de cadenas, Telecinco se ha volcado con el funeral del Papa Francisco la mañana de este sábado, 26 de abril. Desde Roma, Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta han liderado un especial de El programa de Ana Rosa enfocado a contar todo cuanto sucedía en la despedida del pontífice.

En los primeros instantes de la retransmisión, María Casado ha aportado también su granito de arena en el despliegue, que ha contado con rostros como Ana Terradillos o Patricia Pardo a pie de calle. Además, han apoyado el directo Cristina Sánchez y José Beltrán, periodistas especializados en información religiosa.

En determinado punto de la emisión, cuando María ya debía marcharse a preparar el informativo de las 15:00 horas, ambas comunicadoras han protagonizado un simpático momento. La presentadora de Informativos Telecinco Fin de Semana ha avisado a su compañera de que iba a 'robarle' un colaborador.

Tras destacarse del discurso del cardenal Giovanni Battista que el Papa Francisco "era un hombre de carácter, con liderazgo personal", Quintana despedía a Casado: "María, te vamos a liberar ya porque sé que te tienes que ir a preparar tu informativo". Antes de irse, la ex de Televisión Española ha explicado que la cobertura de Mediaset contemplará todos los prismas.

"Que sepáis que están todos los equipos, todos los compañeros y compañeras, como vosotros, distribuidos por todos los puntos clave de la ciudad. Buscando sobre todo ese detalle que nos acerque esa sensación que se vive a pie de calle, independientemente de la liturgia", desvelaba María.

"Vamos a intentar transmitir durante el fin de semana lo que vamos recibiendo. Tenemos cónclave para días, así que estaremos hablando de este asunto. Tendremos tiempo para hacer quinielas", ha asegurado. "Qué interesante lo de las quinielas", aplaudía Máximo. Ya así, Ana Rosa decía adiós a María, afirmando que había sido "un gusto".

"A ti te veo luego. A José me lo llevo yo", señaló Casado, pero Quintana le ha frenado: "Eh, de aquí no se mueve nadie". "Sí, a última hora, para los informativos", le tranquilizaba la conductora de las noticias de Telecinco, pidiéndole que no se preocupase, pues la cobertura de El programa de Ana Rosa habría terminado para entonces.

"¡Por encima de mi cadáver!", bromeó Ana Rosa Quintana, antes de, ya en un tono más serio, decirle que podía valerse de cualquier recurso para su informativo: "Lo que quieras, María". Acto seguido, Quintana informaba a los espectadores de que llegaba una pequeña pausa publicitaria.