Belén Esteban, de su enfado con Broncano a las lágrimas por su marido: "Hemos dado a todos una hostia con la mano abierta"

Belén Esteban y María Patiño acudieron por cuarta y segunda vez a La Revuelta de David Broncano. Esta vez -la primera desde que TVE oficializó sus fichajes- lo hicieron para promocionar el estreno de La familia de la tele, que llega con un desfile de carrozas el próximo lunes (15:50) a las tardes de La 1.

Las que fuesen colaboradoras de Sálvame revolucionaron el programa desde el primer momento. La Esteban empezó echando una regañina a Broncano: "Estoy muy enfadada contigo porque yo he venido a verte siete veces y ahora que estoy en TVE, quiero que vengas a La familia de la tele. ¿Vas a venir?", preguntó al showman, que dio largas: "No creo. Yo no me comprometo, porque a esa hora estamos aquí".

Belén lloró cuando habló de las tres personas más importantes de su vida: su hija Andrea, su madre - "tiene 81 años y vive en Benidorm"- y Migue, su marido, que asistía atento a todo lo que pasaba en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía desde uno de los palcos. "La ambulancia del amor", bromeó Broncano en referencia a su trabajo. "Es lo mejor que me ha pasado", espetó ella.

Fue entonces cuando La Patrona aprovechó para hacer un alegato en favor de la sanidad pública. "Quiero dar las gracias porque es la mejor", empezó diciendo. "Gracias por las horas que echáis, que os suban el sueldo porque están muy mal pagadas. Ojalá el mundo sepa, que creo que lo saben en España, que en Estados Unidos, si tú vas a un hospital, lo primero que te piden es la tarjeta de crédito".

En ese arrebato de amor, Belén, entre lágrimas, afirmó lo siguiente: "Nadie creyó en nosotros por la diferencia de edad y porque yo trabajaba en televisión, pero les hemos dado a todos una hostia con la mano abierta porque seguimos juntos".

María y Belén también hablaron sobre la menopausia. "Antes nos daba mucha vergüenza hablar de esto. Ahora estoy con los calores", decía la presentadora, confirmando que "el deseo sexual no se me ha ido, pero sí que es cierto que hormonalmente es un cambio brutal".

"El calor que te da... De repente sientes un fuego y te empapas", deslizaba Patiño, sofocada por los focos del plató. "A mí me encanta hablar de estos temas porque parece tabú. Las mujeres tenemos menopausia. Se nos va la regla, pero podemos ofrecer muchas cosas que ofrecíamos antes", espetó la Esteban. "Gallina vieja sabe por dos", dijo, en referencia al verdadero refrán, que dice así: "Gallina vieja hace buen caldo".

Las estrellas de La familia de la tele confirmaron además la renovación de El Grand Prix. "¡Vuelve en verano!", gritaron mientras Belén Esteban asomaba el peluche de la vaquilla como guiño a la polémica provocada por la estampita que mostró Lalachus en las Campanadas de Fin de Año.