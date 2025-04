Mercedes Milá confiesa a Jesús Calleja la razón por la que no puede hacerse fotos con fans: "No me lo permite la policía"

Este miércoles, 23 de abril, Telecinco emitió una nueva entrega de Universo Calleja. Mercedes Milá, Santiago Segura, José Mota y Rossy de Palma continúan su travesía por Egipto guiados por Jesús Calleja. Una expedición a la que ahora se sumó Eva Hache, en un viaje en el que, como de costumbre, no faltaron anécdotas por parte de los famosos.

Mientras tomaban el almuerzo, Calleja abordó el tema de los seguidores que les paraban por la calle y les pedían fotos. Así, el presentador de Telecinco pedía a Milá que contase su "truco" para evitarlo. "No puedo hacerme fotos. No me lo permite la policía. He tenido un problema muy serio con la pornografía", desvelaba la comunicadora.

"Inventado todo, ¿eh?", añadía el leonés, pero ella pronto le corregía: "No, no me lo he inventado. Un buen día, me llamó un colega de la televisión y me dijo que en una web había una foto mía que si pinchabas en ella salía una pornografía durísima", explicó Mercedes. Ante las dudas de su compañero, insistía: "¿Cómo iba a ser mía, Jesús? ¿Qué te crees? ¿Que hago pornografía?".

"No sé, igual era una IA o algo", reculaba el montañero. Esta historia daba pie a Mercedes Milá a hablar de cuando le "sacaron fotos desnuda por primera vez": "Y no estaba desnuda del todo, estaba haciendo topless en la casa de Menorca. En esa época no estaba la ley de ahora que dice que si la foto es en tu casa te tienen que pagar".

La que fue conductora de Gran Hermano durante 15 años se tuvo que remontar a 1982: "Llamaron unos vecinos diciendo que había unos tipos muy raros con un telescopio que decían que estaban haciendo fotos a unas gaviotas. Los trincaron con las manos en la masa y les metieron en el coche. Fuimos a la policía".

Rossy de Palma y Jesús Calleja, en 'Universo Calleja'. Mediaset España

"El cazador cazado", agregó De Palma. Acto seguido, los demás invitados pasaron a comentar sus anécdotas. Mota tiró de humor. "Es que a mí no me piden fotos. Soy yo el que va y dice: 'Oye, ¿te importa hacerte una foto conmigo, que mi popularidad está cayendo?'. Para mantenerme un poquito el ego y no sentirme hundido".

A continuación, Segura sorprendió revelando que en la época de Torrente 2, quizá en la que más fama experimentó, salía por Gran Vía y la gente no le paraba. "Mercedes no puede decir, y la conozco un poco, que tenga muchos egos. Al menos, yo no los conozco", alabó Jesús Calleja.

Mercedes Milá le dio la razón: "Para empezar, me costó muchísimo entender qué era el ego". "Y los hombres sufrís más de ego que las mujeres, también te lo digo", apostilló Rossy de Palma, antes de amenizar la comida poniendo una canción de Antonio Machín.