Antonio Orozco reflexiona sobre la salud mental en ‘El Hormiguero’ y lanza un aviso: “Cuidado con los gurús”

Antonio Orozco ha regresado este jueves a El Hormiguero para cerrar la semana, y lo ha hecho con música bajo el brazo (y también con un regalo para Pablo Motos, un cuadro del artista Pepe Baena). El coach del talent show La Voz publica mañana viernes El tiempo no es oro, su nuevo álbum, que estará disponible en varias ediciones, una de ellas, de lujo.

Así, a lo largo de su entrevista, el artista catalán reflexionó sobre el paso del tiempo, habló sin cortapisas sobre su proceso de pérdida de peso, y dejó importantes reflexiones sobre la salud mental y de cómo se la ha tratado él mismo. Así, pidió que quien necesite ayuda se ponga en manos de profesionales, y que evite los gurús, “que están a la orden del día”.

Sobre El tiempo no es oro, Antonio pretende responder a la frase hecha de “el tiempo es oro”, que invita a hacer las cosas deprisa. “Eso debió inventarlo una superficie comercial, el tiempo no es oro, ya le gustaría al tiempo ser oro”, reflexionaba. Para él, el tiempo “es infranqueable, inevitable, es con lo único con lo que no se puede negociar”, y lo importante es disfrutarlo.

La gestación del álbum ha sido un proceso duro, y lo cuenta él mismo en el documental El método Orozco, de Prime Video. “Cuando empezó este proceso, en el que ya había tocado fondo, decidí grabar todo”, avanza. Así, se le ve mejorar, y también volver a caer “como la vida misma, con la diferencia de que lo he podido grabar y compartir”. “Cuando lo vi en el cine de Gran Vía sentí que estaba desnudo en una habitación y había gente mirándole por el agujerillo de la puerta”, reconoce sobre la producción.

Del mismo modo, también aseguraría que es “el mejor disco que he hecho en mi vida”, porque le ha dedicado “todo el tiempo que podía y más”. “No sabía qué más escribir, ni por dónde tirar”, aseguraba sobre el trabajo.

Otro punto que habló Orozco es de su peso. “Llegué a pesar 127 kilos. Pero el click bait ha sido el cambio de peso, lo que demuestra que las cosas más importantes no se ven. A nadie le gusta ir con 20 o 30 kilos de más, nadie lo elige”, explicaba el artista. Para él fue muy importante ver a otros compañeros hablar de salud mental, de psicología, y por eso se decidió a dar el paso. Y asegura que “en 20 minutos un psicólogo dio solución a problemas que llevaban 20 años”.

Antonio quiso dejar claro que existen herramientas para mejorar, que todos tenemos problemas “si no iguales, parecidos”, y que “hay que confiar en gente que sabe más que tú de esto”. “La oportunidad que me he dado a mí mismo me la tenía que haber dado hace mucho tiempo”, sentenciaba.

Su proceso de terapia lo comparó con nudos que se empiezan a deshacer, y alabó el trabajo de su psicólogo. “Ha sido fundamental y crucial hacerlo con la gente adecuada”, detallaba. Y en ese sentido aprovechó para hacer un llamamiento para quienes necesiten ayuda: “Cuidado con los gurús, que están a la orden del día”. Y recomendó ponerse en manos solo de gente que se tenga la “total certeza y confianza de que te va a ayudar, y es un profesional en ese sentido”.