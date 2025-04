Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público': "Amaia Montero no debería darle tanta importancia, estas cosas pasan"

Han pasado 13 años desde que Amaia Montero se despidiera de La Oreja de Van Gogh, la banda que formó en 1996. Desde entonces sus seguidores se han preguntado cuándo volverá a los escenarios. La última vez que la exvocalista se subió a uno de ellos fue en julio del 2024. Ocurrió de forma inesperada en el concierto de la colombiana Karol G en el estadio Santiago Bernabéu.

Tras ello, las hipótesis comenzaron a surgir, siendo su vuelta a la banda la más resonada. "¿Yo he dicho o algún componente del grupo ha dicho que yo voy a volver a La Oreja? Ni del grupo ni de la otra parte. Todo esto se lo inventan, y ya me está empezando a afectar", confesó la cantante en una de las emisiones de TardeAR.

Aunque después de su declaración las aguas se calmaron, el tema volvió a surgir tras la última aparición pública de Cayetana Guillén Cuervo, quien fue cuestionada por el posible regreso de Montero al grupo musical: "Yo lo sé desde hace mucho. No se lo dije a nadie, ni en casa... Ella me pidió que por favor no lo dijera. Cuando me enteré me eché a llorar. Estoy muy contenta", explicaba la presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España y amiga personal de la cantante a la prensa.

Estas palabras fueron interpretadas como la confirmación que todo el mundo estaba esperando: la vuelta de Amaia Montero a la Oreja de Van Gogh. Horas después de que se diera a conocer la noticia, la actriz publicó un comunicado en sus redes sociales en el que pedía perdón por haber compartido la noticia sin que la banda ni la propia Montero lo hubiera confirmado.

"Ante la repercusión de mis declaraciones, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que he podido generar. Nada más lejos de mi intención", se pudo leer en el mensaje. Como era de esperar, los medios de comunicación se hicieron eco de ello, entre ellos Espejo Público.

Colaboradores del programa junto a Susanna Griso. 'Espejo Público'.

"Ella, quizás en ese momento pensaba que Amaia lo acababa de confirmar y, en esto que estás contestando a la prensa, pues voy a continuar diciendo que ya lo sabía", comentó Gema López, copresentadora del programa.

"Lo que está claro es que a Amia le afectó porque dejó de seguirla en redes sociales", añadió la periodista, generando un debate entre los colaboradores. "Algunos dirán que no la seguía, pero no. Mucha gente ha comprobado antes que se seguían y desde ayer por la noche ya no seguía a Cayetana", se escuchó decir desde plató.

"Pues tampoco hay que darle tanta importancia por parte de Amaia, ¿no? Estas cosas pasan", sentenció por su parte Susanna Griso, presentadora del programa de Antena 3. Las teorías entre los tertulianos comenzaron a surgir, siendo una estrategia de marketing una de las más comentadas.

"Lo tendrían que tener todo muy pactado, un día tal, otro día tal, habrá ido por ahí. Yo creo que alguien le ha dicho algo", comentaron finalmente los colaboradores durante la emisión de este miércoles en Espejo Público.