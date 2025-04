Preocupación por Montoya en 'Supervivientes': el concursante, al límite, tiene que ser evacuado de urgencia de Cayos Cochinos

Ya lo venía avisando desde el Conexión Honduras de este domingo, cuando activó el protocolo de abandono: José Carlos Montoya está al límite y ha tenido que ser evacuado de los Cayos Cochinos. El vídeo compartido en la web y en las redes sociales de Supervivientes 2025 ha disparado las alarmas.

Al parecer, todo lo habría originado una enorme trifulca -otra más- con Anita Williams. Así empieza el adelanto, con lo que parece una discusión de la pareja de La isla de las tentaciones y con el sevillano diciendo: "Que me quiero ir a mi casa. Que me voy, te lo digo de verdad, tío".

Justo después, se ve a Montoya siendo asistido por el equipo de producción del reality show de Telecinco. "Anoche me desfondé y, a nivel emocional, broté mucho", expresaba el de Utrera, en referencia lo sucedido en la gala conducida por Sandra Barneda.

El fragmento acaba con planos de Carmen Alcayde llorando desconsoladamente mientras ve a su amigo ser evacuado en una barca por el equipo médico del formato de Cuarzo Producciones. Unas imágenes preocupantes que se explicarán este martes, 22 de abril, en Tierra de Nadie, a partir de las 22:00 horas.

Como se decía unas líneas más arriba, para Montoya es insoportable la tensión con Williams y Manuel González, soltero de las Tentaciones y el chico con el que esta le fue infiel. El andaluz se sinceraba con Barneda en el Conexión Honduras de este domingo.

"Ya no es la comida, creo que he tocado fondo. Yo creo que esto va más allá. No puedo más, es revivir muchas cosas. Espero que la gente en España me entienda, está siendo muy duro y esto no lo aguanta nadie. Me estoy desfondando semana tras semana", sollozaba José Carlos.

Desde plató, la presentadora le intentaba subir el ánimo, como en tantas ocasiones hizo en el espacio de seducción: "No puedes venirte abajo". "No sé qué ha pasado, no es la comida, es toda la situación. Yo no pensaba que me iba a encontrar así, yo con Manuel no tengo nada, es la situación", aseguraba.

En efecto, al menos aparentemente, Montoya y Manuel estaban en un punto de calma en su relación. De hecho, el domingo, en el juego de la Liga de los Dioses, el gaditano se hizo daño y el cantante de La Gambita no dudó en dejar sus rencillas atrás para interesarse por su estado.