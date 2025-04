Lola Índigo, en ‘El Hormiguero: “Me gustaría que los hombres con poder nos defendieran si hiciera falta y no se cubran”

Lola Índigo es una vieja conocida de El Hormiguero, tanto como para haber entrado este lunes en el programa de El Hormiguero en coche, como invitada platino por alcanzar las diez visitas. Y nada más arrancar su entrevista con Pablo Motos, el presentador le preguntó por Coachella, festival que parecía haberle decepcionado.

“He dicho que el público no es el de Chiclana. Es lo que digo cuando la gente está un poco sosilla. En España tenemos carnavaleo, y allí la gente está paradilla”, reconocía la invitada. “Yo me he ido a ver a mi Lady Gaga que la amo y es una experiencia que no voy a olvidar jamás”, aseguraba también la andaluza.

Así, lamentó la “falta de espíritu y de pasarlo bien” del público del festival. Gracias a esto “he valorado mucho el público de nuestra tierra. Ojalá todos los gringos pudieran venir a España e iban a ver lo que es un público de verdad”.

En esta ocasión, Lola Índigo presentaba su disco El dragón, que forma parte de una trilogía musical junto a La niña y La bruja. “Es la máxima evolución del personaje. La niña era la parte vulnerable y nostálgica. La bruja es reivindicativa, y sentía que tenía que demostrar mi valía en esta industria, y el dragón es que ya sé quién soy y me siento muy fuerte”, aseguraba.

En la actualidad, Lola Índigo ha encontrado “el equilibrio entre la vida personal y profesional”. Así, explicó que ella siempre tiene una libreta para apuntar ideas, porque le encanta su trabajo, “y llegó un día en el que todo lo que hacía era para darle de comer a mi artista a Lola Índigo y me di cuenta que tenía que cuidar a Mimi también”. Recordemos que a Lola Índigo la conocimos como Mimi, diminutivo de Miriam, cuando participó en Operación Triunfo o Tu cara me suena, y que Lola Índigo era su proyecto musical, hasta que lo adoptó como nombre artístico.

En un momento dado de la entrevista, Pablo Motos preguntó a Lola Índigo por unas declaraciones recientes, en las que deslizó que ir a una fiesta tras unos premios era un deporte de riesgo. Y ella aprovechó para aclarar sus palabras. “Creo que hay que proteger los espacios de la industria. Hay mucho abuso de poder y los jefes hombres deben ser nuestros aliados para denunciar este tipo de casos”, sentenciaba.

Así, afirmó que “hay otros jefes hombres que hacen abuso de poder sobre mujeres que están empezando y vosotros tenéis que ser nuestros aliados si lo veis, igual que nosotras. A veces estamos un poco vulnerables en ese aspecto, porque se oculta a gente y ha habido situaciones en afterpartys donde la gente se pasan cosas y miran así”, afirmaba, haciendo un gesto de apartar la vista. “Me gustaría que los hombres con poder nos defendieran si hiciera falta y no se cubran entre ellos”, terminaba pidiendo, logrando un aplauso del público.

Pablo Motos con Lola Índigo en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos también quiso saber sobre los problemas de agenda que ha tenido la invitada para sus conciertos. Uno previsto en el Santiago Bernabéu se ha trasladado al Metropolitano, y también tiene problemas con uno previsto en Cornellá, en Barcelona.

“Me acaba de explotar una movida”, reconocía Lola Índigo. “Y pasa que no nos quieren dejar hacer el concierto de B y lo estoy contando por primera vez. No sabía cómo estaba avanzando hasta hoy”, lamentaba. Así, explicó que tienen 20.000 entradas vendidas, pero que el alcalde de Cornellá no quiere que haya más de un concierto al mes, y el suyo coincide en el mismo mes que actúa Robbie Williams.

“Nos ha dicho que lo adelantemos, pero con la producción que tiene es imposible”, aseguraba. Así, pidió al alcalde que “le dé una vuelta” al asunto. “Quiero ser transparente y contarlo, porque es una situación que está pasando con muchos eventos y habría que encontrar un equilibrio entre la cultura y el bienestar de los vecinos”, terminaba pidiendo.