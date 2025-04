Antonio Santana, presentador de 'Socialité': "Da rabia que su hija haga solo una publicación cuando Makoke se deja el alma"

Falta muy poco para que llegue una nueva gala de Supervivientes 2025. Esta noche conoceremos los momentos más impactantes tras la unificación en Honduras, así como la situación de Laura Cuevas como 'parásito'.

De entre los múltiples colaboradores de televisión que se han lanzado a criticar en las últimas semanas, destaca el de Antonio Santana, presentador de Socialité, programa que cada fin de semana dedica un espacio para comentar las últimas noticias del reality de supervivencia extrema.

Después de haber cargado contra la gaditana, ahora atizaron a los hijos de Makoke: Ana Matamoros y Javier Tudela. "Estoy un poco preocupada por Makoke. Cada vez que gana una prueba, como en la última que aguantó en plancha y se cargó a todos, siempre acaba dedicándoselo a sus hijos y nietos. Sin embargo, no he visto ningún feedback de ellos", puntualizaba esta mañana Sofía Suescun, colaboradora del magacín.

De acuerdo a la tertuliana, los hijos de la malagueña, quienes son influencers, tienen un altavoz muy fuerte en las redes sociales. Pero, a pesar de que la superviviente recuerda a sus familiares en cada oportunidad que tiene, ellos no demuestran lo mismo.

Para Antonio Santana, María Verdoy y Sofía Suescun la situación es clara: "Makoke se merece todo el apoyo del mundo". Sin embargo, desde que su madre llegó a Cayos Cochinos, sus hijos no han aportado su granito de arena. "Se piensan que si eres influencer no puedes tener una relación con la televisión, pero no es así", puntualizó por su parte Suescun, quien dejó claro que el apoyo de Ana y Javier se puede demostrar a través de los medios de comunicación.

Sofía Suescun, Antonio Santa y María Verdoy durante el programa de hoy. 'Socialité'.

"Encima que es tu madre, que está haciendo pedazo pruebas, que os echa de menos y os dedica esas palabras de cariño, es como si no existiera", sentenció la tertuliana, enviándoles un mensaje muy claro a los hijos de Makoke. Incluso, llegó a proponerles la idea de viajar hasta Honduras para mostrarle el apoyo a su madre.

Después de haber cargado contra Ana y Javier, María Verdoy quiso hacer una puntualización que dejó a sus compañeros sorprendidos: "Anita sí que llegó a mojarse en las redes con una historia", añadió. Para demostrar lo que estaba diciendo, mostró ante cámara la imagen, la cual contenía un mensaje a Makoke: "Orgullosa de lo jabata que es mi madre y de su fuerza. Está demostrando que la edad no es más que un número".

"¿Solo una historia en dos meses? Hombre, por favor...", se escuchó decir a Antonio Santana, quien se mostró indignado por la poca participación de Ana Matamoros. "Te digo una cosa. Da rabia que haga solo una publicación en sus redes porque Makoke es una mujer que lleva muchos años queriendo ir a Supervivientes, que lo está dando todo y se está dejando el alma. Yo creo que deberían de darle más apoyo", sentenció el periodista ante sus compañeras.

Tanto Verdoy como Suescun coincidieron con el presentador, llegando a la conclusión de que los hijos de Makoke, al tener tanta repercusión en redes sociales, pueden ser una pieza fundamental en el concurso. "Con todo el apoyo que tiene Anita, si se lo propone, puede hacer que su madre gane", indicó la colaboradora durante esta última emisión de Socialité.