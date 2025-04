Valeria Vegas, colaboradora de 'D Corazón': "Alejandra Rubio se autopercibe como mujer elegante. Va como la Veneno"

No hay Semana Santa en la que las Campos no sean las protagonistas. En este caso, ha sido Alejandra Rubio la que ha tenido los principales focos de las críticas. La colaboradora de Vamos a ver ha generado airados comentarios por la elección de un vestido poco recatado para la época y con el que remarcaba su figura.

La influencer posaba desde el famoso balcón de la calle Larios de Málaga donde se veía a la emblemática María Teresa Campos, así como actualmente se ve Terelu Campos o Carmen Borrego. El caso es que Rubio posaba con un ajustado vestido blanco de encaje y transparencias. Eso ha generado un aluvión de críticas.

Han sido muchos los que han cuestionado su atuendo, señalando falta de decoro por parte de la hija de Terelu, dado que se asomó al balcón mientras El Cautivo, una de las imágenes favoritas de su difunta abuela, hacía estación de penitencia el pasado Lunes Santo.

“Yo no he faltado el respeto a nadie. Tengo 25 años, me pongo lo que me da la gana. Creo que voy normal. Como no estáis acostumbrados a verme arreglada… Si voy en chándal, porque voy en chándal; si voy en vaqueros, porque voy en vaqueros… Cuando me pongo un vestido es verdad que impresiona más”, explicaba Rubio en Vamos a ver ante el revuelo provocado.

“Voy con un vestido de manga larga, largo, no lleva transparencias. Es de encaje y pegado. Tampoco se me ve escote. Voy como me da la gana, no le he faltado el respeto a nadie y punto y pelota”, proseguía en su explicación.

Alejandro Guzmán y Valeria Vegas en 'D Corazón'.

Esta polémica se ha comentado en D Corazón, con Alberto Guzmán entendiendo parte de las críticas. “Vaya por delante que cada uno vista como le da la gana. Pero hay ocasiones y momentos. A mi parecer, y eso que yo soy muy festivo y soy una Nochevieja andante, sé que no puedo ir a un funeral con camisas coloridas. En esos eventos, toca ir sobrio”, razonaba.

“Se trata de un momento que representa la muerte de Jesucristo”, argumentaba. Valeria Vegas no dudó en defender a Alejandra Rubio. “Os aseguro que soy más inoportuna en los dresscodes, pero hay algo en lo que entiendo a Alejandra: la percepción de una misma”, expresaba la periodista.

Valeria Vegas y Anne Igartiburu en 'D Corazón'.

“Ella se ve elegante, va de la Veneno”, justificaba. Anne Igartiburu señalaba que Rubio eligió dicha vestimenta “para el Lunes Santo, no para el jueves o el viernes”, refiriéndose a los días centrales de la Semana Santa.

“Hasta puede ser Domingo de Ramos. La cuestión es cómo se autopercibe. Ella se ve como una mujer elegante. Hay veces en las que yo me pongo un vestido con el que me siento elegante y estoy siendo una hortera”, argumentaba la autora de la biografía sobre la Veneno.