Sofía Suescun, colaboradora de 'Socialité': "Laura Cuevas es una decepción, está viviendo un reality totalmente paralelo"

Si hay una palabra que defina las últimas semanas de Laura Cuevas en Honduras, esa es 'intensidad'. Para la andaluza, Supervivientes 2025 está significando más que un reality. Poco a poco hemos visto a la concursante enfrentarse no solo a pruebas físicas, sino también en su vida amorosa.

Hace un par de días la vida de Cuevas dio un giro inesperado tras el enfrentamiento con Carlos Calderón, su pareja, quien viajó hasta Cayos Cochinos para hablar cara a cara con la gaditana. Tras varios reproches y un abrazo de reconciliación, la superviviente regresó con sus compañeros. Sin embargo, los llantos acabaron apoderándose de ella, quien confesó su intención de abandonar el reality de Telecinco.

Durante la última gala parecía que su petición se iba a cumplir, ya que se convirtió en la última expulsada de Supervivientes. A pesar de ello, la dirección del programa tenía un giro de guion preparado para ella y finalmente su expulsión quedó anulada por el abandono de Almácor.

"A partir de ahora vivirás aquí. La expulsada se puede quedar a cambio de ser un parásito. Vivirá a costa de vosotros, es algo que nunca se ha hecho. Vivirá gracias a vuestra caridad y compasión. Si queréis no darle nada y que desaparezca por inanición, también podéis hacerlo", advirtió Jorge Javier, presentador del programa, tanto a Cuevas como a los demás concursantes.

Este giro inesperado no pasó desapercibido para Socialité, quienes dejaron muy clara su opinión sobre los supervivientes. "Si Anita es mi favorita, la que peor me cae es Laura Cuevas. Para mí es una grandísima decepción", expresaba esta mañana Sofía Suescun, colaboradora del magacín de Telecinco.

Antonio Santana, María Verdoy y Sofía Suescun en plató. 'Socialité'.

Para la exconcursante de Supervivientes, la manera en la que se ha desarrollado la gaditana desde que llegó a Honduras deja mucho que desear. "Pensaba que se iba a centrar más en su concurso, pero lo que está haciendo es vivir un reality completamente paralelo, con la cabeza puesta en todos los programas, menos en el suyo. Hija mía, céntrate", confesó ante los espectadores, dejando muy clara su postura.

Lo cierto es que tras los últimos acontecimientos, Laura Cuevas ha demostrado que no está atravesando sus mejores momentos. Desde que se destaparon unas supuestas infidelidades por parte de la superviviente, muchos tertulianos han acusado a la pareja de montaje.

"No me creo el circo que se ha montado con el novio, no me gusta nada. Ahora tiene otra oportunidad y espero que recapacite, piense y la aproveche. Ojalá le pueda dar un poco la vuelta a la tortilla, porque para mí, y para mucha gente, Laura es una auténtica decepción", sentenció.

María Verdoy no se mostró indiferente. Ante la atenta mirada de sus compañeros, lanzó una pregunta a la colaboradora: ¿Crees que vamos a ver a otra Laura Cuevas?", cuestionó. "Yo creo que sí, porque al final al no tener mucho contacto con los demás, tiene muchos momentos para pensar", puntualizó finalmente la de Pamplona ante las cámaras.