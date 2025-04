Mercedes Milá se sincera con Calleja sobre por qué nunca había ido a Egipto: "Quería vivir un amor extraordinario"

Mercedes Milá ha sido una de las invitadas que ha aceptado el reto de Universo Calleja. La veterana periodista, junto con Laura Escanes, Rossy de Palma, José Mota y Santiago Segura, se han unido con Jesús Calleja para una aventura por Egipto. Durante una visita por la antigua ciudad egipcia Luxor, la presentadora se sinceraba sobre los motivos románticos por los que nunca había visitado este país norteafricano hasta este momento.

En un momento a solas con la influencer y el propio Calleja, Milá cconfesó por qué, a pesar de su fama de aventurera, no había conocido hasta el momento Egipto. Lo hacía mientras el grupo se dirigía en autobús para conocer más sobre Howard Carter, quien descubrió la tumba de Tutankamón. La presentadora confesaba que buscaba vivir un amor apasionado en este país con tanta historia.

“Es la primera vez que vengo, guardaba Egipto para vivir aquí un amor muy extraordinario”, relataba la periodista. “Si yo me hubiera enamorado de alguien de verdad, como me he enamorado dos veces antes, hubiera venido a Egipto. El plan era, después de esos amores, que llegara otro, a ser posible inglés”, rememoraba.

Sin embargo, dicha historia de amor nunca se produjo. Ante esta confesión, Laura Escanes le preguntaba si era para vivir en el país o sólo para tener una experiencia durante unos días con esa persona. Una vez más, Milá daba una de sus habituales respuestas: “No, bueno, para no tener límites”.

La influencer no dudaba en darle réplica a sus palabras, alabando esa pasión por el romanticismo que sigue teniendo la veterana periodista. “¡Cómo te gusta el amor! Me encanta”, compartía Escanes.

Jesús Calleja y Mercedes Milá en 'Universo Calleja'.

Milá sigue demostrando estar muy pendiente de la actualidad informativa. Recientemente, tuvo una conexión en Y ahora, Sonsoles, donde reaccionó a la muerte del célebre autor peruano Mario Vargas Llosa. “Me he llevado un chasco y un dolor tremendo”, expresaba a Pepa Romero.

La presentadora la preguntaba a Milá por la relación que tuvieron el Nobel de Literatura e Isabel Preysler. "Esa relación funcionó porque se decían 'buenos días' y 'buenas noches'", dijo la presentadora a la invitada.

Jesús Calleja, Mercedes Milá y Laura Escanes en 'Universo Calleja'.

Sin embargo, destacó la ruptura entre ambos. "Yo soy poco dada a preguntar las interioridades de las rupturas, porque como he pasado ya dos, son momentos muy dolorosos. Mario lo pasó muy mal, pero su familia le escuchó", contestó.

Milá expresaba también que Vargas Llosa falleció acompañado de los suyos. "Así ha muerto, rodeado de su familia, cosa que a mí me ha hecho muy feliz", compartía.