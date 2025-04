Kuki, invitada de ‘El diario de Jorge’: “Los amigos de mi novio le dicen que yo me acuesto con todo el mundo”

“Tras tres años de relación su novio acaba de dejarle. Y ella está dispuesta a ir más allá”. Con esta presentación, Jorge Javier Vázquez daba paso en El diario de Jorge a una invitada, Kuki, una mujer de 38 años, cuya pareja (expareja en el momento de ir al programa), Isaías, tiene 38. Ella fue, como tantos otros invitados, a contar su historia de amor al presentador, y, de paso, intentar poner remedio a la última ruptura.

Jorge Javier introdujo la charla comentando que hay “malas lenguas” que quieren dañar su romance, y Kuki lo confirmaba. Y esas malas lenguas estarían en su propia familia, pues no les gusta su novio. “Porque no lo conocen, no le han dado la oportunidad de conocerlo por temas del pasado”, explicaba ella, sin querer entrar en detalles.

En especial, quien peor lo lleva es su propia madre, quien es alguien muy importante para Kuki. Pero es que, además, los amigos de Isaías tampoco la querrían bien. “¿En estos momentos sois pareja?”, preguntaba el presentador. “No”, confirmaba ella, pues habían roto el pasado sábado. “Mi relación con él dura tres años, y es más tiempo de estar peleados que estar con él. No se puede llamar relación de pareja a alguien que estás dos días bien y tres días mal”, se lamentaba.

Jorge, extrañado, preguntaba la razón por la que volvían. “Porque estoy enamorada”, se resignaba la invitada. “¿Y él por qué vuelve?”, quería saber el presentador. “Pregúntaselo a él. No te voy a contestar esa pregunta”, esquivaba Kuki.

Parte de sus problemas es que Isaías es “celoso compulsivo”. “Sus amigos le dicen que me acuesto con todo el mundo. Tal cual. Yo no puedo tener amigos, no puedo vestir de una forma, yo no puedo hacer nada”, seguía relatando. Señalaba que su pareja incluso se mete con la ropa que lleva, pues le dice “para mí o para nadie”.

Más adelante, Isaías entró en el plató, y contó su versión de su idilio con Kuki. “Yo soy muy celoso y me emparanoio”, reconocía el hombre. Y eso le provocaba todo tipo de dudas en su idilio con Kuki, pues creía que se habría acostado con un amigo suyo, “que es un tóxico”, un día que discutieron y se fue con el otro a dar una vuelta en coche.

Isaías, pareka de Kuki, en 'El diario de Jorge'.

Finalmente, Kuki e Isaías se reencontraron en el plató, y se saludaron con dos besos. “No estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho. ¿Qué es lo que has dicho tú antes? ¿Que yo me monto en los coches de la gente?”, preguntaba indignada. “No sé lo que sucedió. Mi desconfianza, porque soy muy celoso y me he llevado muchos palos la vida, pues sí, pues la tengo”, admitía Isaías.

Jorge Javier Vázquez bromeaba porque le venía a la cabeza la canción Tengo que impedir esa boda, de La Húngara. Pero, a pesar de todo, Kuki acabó hincando la rodilla y pidiéndole matrimonio a Isaías, y él aceptó, con la fecha fijada para el 18 de julio. “Una cosa. De aquí el 18 de julio estamos aquí con abiertos como la funeraria, podéis venir otra vez a suspender la boda, no os preocupéis”, les despedía Jorge antes de pasar a otros temas.