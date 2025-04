Iker Jiménez, presentador de 'Horizonte': "Poco menos nos podían hacer el saludo nazi o llamarnos fascistas"

Iker Jiménez aprovechó el "remanso de paz" que le da el cierre de Cuarto Milenio para reflexionar por el contundente apoyo que recibe el equipo de Horizonte, el programa de actualidad que presenta los jueves en Cuatro. "Algo está pasando", empezó diciendo a su público parafraseando un titular de una noticia recortada de un periódico sobre las Caras de Bélmez.

El periodista empezó contando que Marc Vidal le escribió para decirle que la gente le paraba por la calle diciéndole 'ánimo, estamos con vosotros'. Y lo mismo ocurre con los tertulianos más habituales del espacio, la "banda" en palabras del propio Iker: Ángel Gaitán, el coronel Baños, el doctor Gaona, el doctor Cabrera, Enrique de Vicente, Beatriz Talegón...

"Me hace mucha gracia, y me parece muy bonito, porque a mí no me dicen 'eres', sino 'sois', y eso me llena de orgullo", aseguró. "Me da la sensación de que uno no sigue a la figura, presentador o director, sino que, cayendo mejor uno o peor que otro, es el grupo".

A continuación, el popular periodista relató el baño de masas que vivió cuando paseaba por el centro de Madrid junto a su mujer, Carmen Porter, y su hija Alma. "Llevo 20 años en el prime time español y siempre hemos recibido cariño. Jamás hemos tenido un problema o una mala palabra", apuntó.

"El común denominador de todo lo que recibí en la calle fue: 'No aflojéis', 'resiste', 'estamos con vosotros', 'sois nuestra voz' o 'sois los únicos que contáis la verdad. Todo era Horizonte", continuó, aclarando que "en el centro de Madrid hay de todo", de todas las ideologías.

Iker Jiménez, durante su comentario de 'Cuarto Milenio' este domingo.

"Algo debe pasar que no sé muy bien lo que es. Porque tampoco creo que Horizonte represente un rupturismo radical. Tal y como nos han puesto y han querido ponernos. Poco menos nos podían hacer el saludo nazi, llamarnos fascistas, el hijo de Franco o amigo de Primo de Rivera. Yo que sé. Lo que ustedes quieran", dijo tirando de ironía.

Y es que ese apoyo abrumador contrasta con los comentarios negativos que suele recibir en redes sociales. "Si las lees, te das cuenta lo poco que influyen en la realidad", puntualizó.

Iker Jiménez acabó su comentario preguntándose si ahora es el mejor momento para hacer un gran evento con el equipo de Horizonte lejos de plató, algo que no ocurre desde antes de la pandemia: "La que se puede liar si lo hacemos".

Lo cierto es que las audiencias dan la razón al presentador vasco. Si Horizonte se ha consolidado en la difícil noche de los jueves con datos muy decentes, Cuarto Milenio continúa siendo uno de los buques insignias de Cuatro. Iker Jiménez, además, será uno de los invitados de la nueva temporada del Chester de Risto.