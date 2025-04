Ana Obregón emociona a Jorge Javier Vázquez y defiende la paternidad de su hija-nieta: "Me hicieron mucho daño"

Hay una cosa que te quiero decir sigue encandilando al público cada sábado con historias reales que tocan el corazón. Una velada más, los famosos invitados han dado otro toque especial, con Sole Giménez y Ana Obregón acudiendo para apoyar a sus fans. La actriz y bióloga no sólo ha emocionado a una seguidora, sino que también se ha sincerado con el presentador.

La actriz y bióloga acudía al programa para dar apoyo a Noemí, una seguidora que es fan suya desde que la vio de pequeña en la mítica serie Ana y los 7. No obstante, antes de este emotivo momento, Obregón tuvo una conversación con Jorge Javier Vázquez en la que ha hablado sobre cómo ha vivido estas semanas las informaciones en las que se ponía en duda la paternidad de su nieta biológica, Ana Sandra.

Todo comenzaba con un afectuoso abrazo entre el presentador y la bióloga. La presentadora recordaba cómo había cambiado tanto su vida desde la última vez que coincidieron en un plató, allá por 2017 en Sálvame. “Tenía muchas ganas de verte. La última vez fue en tu programa, año 2017, y todavía nada trágico había pasado. Hasta bailamos algo juntos”, recordaba Obregón.

El de Badalona le pregunta si hubo un antes y un después. “Sí, hasta ese momento, te veía y hacíamos risas y nos lo pasábamos bien. Pero después, a partir de 2018, fui otra. Aunque sigo con el sentido del humor, [lo estoy recuperando] poco a poco”, confesaba, arrancando un aplauso del público.

Entonces tocaba abordar el tema más espinoso. A inicios de este mes de abril, salía publicada una información en la que se señalaba que había dudas sobre la paternidad de la nieta de Ana Obregón. Con la bióloga, colaboradora de Y ahora, Sonsoles, revelando en el magacín de Antena 3 que pensaba tomar acciones legales, confirmaba dichas intenciones en Telecinco.

Ana Obregón y Jorge Javier Vázquez en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

Así se lo señalaba a Jorge Javier, mostrándose profundamente herida. “Ya sabes que, en este país, criticar es lo fácil. Eso no está mal, el tema es que haya juicios. Se puede juzgar a la gente, pero lo que puede hacerse es vivir sin empatía. […] Yo fui dueña de mi dolor y ahora soy dueña de mi revivir. Hago con ello lo que me da la gana”, expresaba.

Jorge Javier ha tenido que contextualizar lo sucedido. “Has tenido que emitir un comunicado y todo”. “Es una barbaridad y que lo digan sin ninguna prueba. Está ahora en manos de mis abogados. Yo ya me desentiendo de todas las tonterías que puedan decir”, expresaba.

“Me ha hecho muchísimo daño, hasta perdí la voz. Pero también te digo una cosa, el dolor por la pérdida de mi hijo es tan grande, que no es comparable. Hay pocas cosas que me hagan tanto daño”, expresaba, arrancando un aplauso de empatía por parte del público.

Obregón aprovechaba para decir que había aceptado acudir a Hay una cosa que te quiero decir por el tipo de formato que es. “Vengo, sobre todo, por un motivo. Me gusta este programa, porque tocáis sentimientos y emociones de la gente. Dais ilusión y sorpresa. Todo eso, en un mundo tan tóxico donde hay tanto odio, violencia y homofobia, hay también espacio para el amor y el cariño. Por eso, me gusta venir aquí”, confesaba.