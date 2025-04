Alba Carrillo no se corta sobre el aniversario de la condena a Isabel Pantoja por blanqueo: "Que devuelva el dinero"

D Corazón se está preparando para la Semana Santa. Justo en estos días de pasión, se va a cumplir un amargo aniversario. El próximo 16 de abril se cumplirán 12 años de la condena a Isabel Pantoja a dos años de prisión por blanqueo de capitales y una multa de 1,14 millones de euros. Un momento en la vida de la tonadillera que ésta intenta olvidar. Ahora bien, Alba Carrillo ha dejado su opinión sobre esta efeméride.

El magacín matinal de los fines de semana de La 1 recordó cómo fue el proceso judicial, así como su ingreso en prisión en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre y posterior salida. Anne Igartiburu recordaba el trauma que sufrió la folclórica de su experiencia judicial, dado que “hay una palabra oculta y tabú que nunca se ha podido pronunciar delante de Isabel Pantoja: cárcel”.

Alberto Guzmán señalaba cómo la tonadillera tuvo que ingresar en la cárcel como medida ejemplarizante, dado que carecía de antecedentes penales y su condena era de 24 meses, dentro de lo permitido para evitar entrar en prisión.

“Fue un varapalo y un golpe para Isabel Pantoja personal y profesional. Fue un stop total. A la hora de abordar este tema, hay que señalar que ella cumplió la totalidad de su condena. Podemos entrar en el debate de si fue ejemplarizaste o no, pero que completó su pena es más que cierto”, expresaba.

En ese momento, ha intervenido Alba Carrillo. La modelo se ha mostrado más crítica con Isabel Pantoja, recordando el motivo por el que fue condenada: blanqueo de capitales. No fue la única que cumplió una pena de prisión. En ese mismo juicio, Julián Muñoz, quien fue alcalde de Marbella, fue juzgado a siete años de cárcel, y su exesposa, Mayte Zaldívar, a tres años y tres meses.

Alba Carrillo y Alberto Guzmán en 'D Corazón'.

“A mí me gustaría que devuelva el dinero. Me parece muy bien que haya ido a la cárcel, pero que reembolse lo que se llevó”, manifestaba de forma tajante. “Bueno, se le tenía que haber dicho también a Julián Muñoz [antes de morir]”, le espetaba Guzmán. “Por supuesto, y Mayte Zaldívar también”, le daba la razón la ex de Feliciano López.

Gema Fernández y Alba Carrillo en 'D Corazón'.

“Que lo devuelvan todos los malayos [haciendo referencia al nombre del caso judicial, Operación Malaya]”, compartía Carrillo. “En 2018, obtuvo la libertad condicional. Cumplió la condena íntegra”, insistía Guzmán. “Pero hubo otras personas que no la cumplieron completa. Julián Muñoz fue condenado a 22 años de prisión [acumulado por otras penas] y sólo estuvo 2 años y medio”, razonaba Guzmán.