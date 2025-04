Leire Martínez se sincera sobre su salida de La Oreja de Van Gogh con David Broncano: "Me nominaron y me expulsaron"

"Qué nervios, impones". Esta fue la primera confesión -de muchas- que Leire Martínez le hizo a David Broncano en su visita de este jueves a La Revuelta. La cantante acudió al programa de La 1 para presentar Mi Nombre, un adelanto de su primer proyecto en solitario, y para sincerarse sobre su polémica salida de La Oreja de Van Gogh.

El vestuario con el que se presentó Martínez al espacio de TVE ya era toda una declaración de intenciones: un traje de chaqueta adornado con una corbata estampada de La Noche Estrellada, el cuadro de Vincent Van Gogh. "Fuiste la elegida para ser expulsada de La Oreja de Van Gogh", bromeó Broncano.

"Sí, me nominaron y fui la siguiente expulsada", respondió Leire. Poco después, el presentador confirmaba que intentaron que la artista fuese a La Revuelta cuando se hizo público su despido del grupo, allá por el mes de octubre, pero que les respondió que tenía "que recolocar algunas cosas".

En aquella época, la vasca estaba literalmente "del sofá a la cama y de la cama al sofá", algo "regulera". "¿Y qué has hecho estos meses? ¿Has estado como Batman en la cueva? ¿Preparando la venganza?", preguntó el cómico, añadiendo que la letra de Mi Nombre es "cruz de navajas", como "un apuñalamiento".

"A ver... Bueno, sí", reconoció la última invitada de la semana en La Revuelta. "Si sale hasta Piqué", agregó Grison, en referencia a la canción que lanzó Shakira junto a Bizarrap con continuas alusiones al exfutbolista del Barça y entonces nueva novia, Clara Chía.

17 años petándolo con giras internacionales y la de dios, pero la pasta que habrá entrado ahí...Eso sí, sin indemnización por el despido. #LaRevuelta @LeireMo pic.twitter.com/cLuEvVpb5z — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 10, 2025

Ya en tono menos jocoso, Leire habló abiertamente de ese comunicado de los cuatro componentes de La Oreja de Van Gogh en el que se hacía público el despido: "Yo sabía cuál era la situación dentro del grupo, no me pillaba de sorpresa. Sí me llamó la atención la lectura que se hizo del comunicado a nivel mediático".

Es más, Martínez aceptó que se alegró "del revuelo" que generó ese mensaje, ya que lo entendió como que la gente se daba cuenta de la situación, que sabía "leer la letra pequeña". "En 17 años pasan muchas cosas. A veces se consiguen reconducir y a veces no. Esta vez, no lo hemos conseguido", asumió la de Rentería, a la que le "hubiera gustado darle una vuelta" a esa decisión unilateral.

'La Revuelta' recibió este jueves a Leire Martínez. RTVE

Además, Leire quiso aclarar que ella no era una "subcontratada" de La Oreja de Van Gogh, al fin y al cabo, una empresa. Ella entró "como socia de pleno derecho". También desveló que no tiene relación con ninguno de los miembros de banda, aunque el batería, Haritz, le parece "un tío de p... madre".

Sobre el nuevo tema, Martínez expresó entre risas que, en lugar de titularlo Mi Nombre, lo podría haber llamado "me cago en tus muertos". "Yo sabía que daba igual lo que presentase ahora, todo el mundo me iba a preguntar por lo mismo. Si hay una canción en el disco que habla de eso, pues hablemos todos de lo mismo. Y a partir de este momento, y a Dios pongo por testigo, me he ganado hablar de música", declaró.