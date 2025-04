Laura Cuevas desvela en 'Supervivientes' el miedo que superó gracias a María del Monte: "Me enseñó lo justo"

Laura Cuevas es una fuente inagotable de anécdotas sobre el clan Pantoja. La hija del mayoral del Cantora, al comentar por qué no podía participar en el juego de localización de Supervivientes este jueves, contó una historia que implicaba a María del Monte y Encarna Sánchez, dos mujeres que en su momento fueron asiduas a la finca.

Laura Madrueño explicó el juego: "Os enfrentáis a la cima del Monte Olimpo. Vais a jugar los dos equipos al mismo tiempo. A mi señal, os tendréis que lanzar al mar y vuestro objetivo será recuperar los doce sacos que se encuentran en la plataforma de esa estructura".

"En cada uno de esos sacos, hay una letra. Cuando los traigáis todos, tendréis que formar una palabra. El equipo que antes lo resuelva será el ganador y el que elija playa", señaló Madrueño, no sin antes preguntar qué concursante del grupo Calma se quedaría fuera del reto, ya que eran uno más.

Esa robinsón sería Cuevas, que, entre sollozos, desveló su miedo al agua. "Me gustaría hacerlo, pero de pequeña me caí a una piscina y me quedé medio muerta. Me sacó Encarna Sánchez", soltó la conocida de los Pantoja, que dejó en absoluto shock a Jorge Javier.

"Perdón, Laura, ¿cómo que te sacó Encarna Sánchez?", quiso saber el presentador de Telecinco, desde plató. Cuevas no parecía escucharle y continuaba justificándose: "Me da mucha pena no poder hacer estas pruebas porque son muy chulas, pero si puedo evitarlas las evito".

Laura Cuevas y Jorge Javier Vázquez, en 'Supervivientes 2025'. Mediaset España

"De pequeña se me cayó una chancla a la piscina de Cantora. Fui a cogerla y me ahogué. Yo ya estaba en el fondo, muerta. Encarna Sánchez estaba allí y me sacó. Me hizo la reanimación y por ella estoy viva. A raíz de eso, le cogí miedo, siempre estaba en la escalerita", prosiguió la participante del formato de Cuarzo Producciones.

Vázquez pidió un aplauso para la desaparecida locutora en el set y Laura pensó que no la estaba tomando en serio: "No te rías, Jorge, que es verdad. Te lo juro. Es como te lo cuento. Y María del Monte...". "¡No, no! Si estaba Encarna Sánchez, no podía estar María del Monte", le cortó el filólogo.

Laura Cuevas pasaba a aclarar la situación: "No, no, cuando me ahogué, estaba Encarna. Después, pasaron los años y María veía que yo estaba en la escalera, que nunca jugaba. Ella me enseñó a nadar. Lo justo para defenderme". "¡Pues un aplauso para María del Monte!", reclamó Jorge Javier.