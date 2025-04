Quim Gutiérrez, actor, cuenta en ‘El Hormiguero’ una intoxicación con una tarta de marihuana: “Me entubaron”

Quim Gutiérrez y Ernesto Alterio ya han trabajado en varios largometrajes juntos. Y ahora estrenan una nueva comedia, Un funeral de locos, la cual han promocionado esta noche durante su visita a El Hormiguero de Antena 3. Un programa al que los dos han ido anteriormente y en más de una ocasión.

Una cinta dirigida por Manuel Gómez Pereira, y en la que también trabajan compañeros de profesión como Inma Cuesta y Belén Rueda, quienes tuvieron el detalle de pasarse por el plató de Pablo Motos para saludar.

La noche comenzó con Pablo Motos preguntando a ambos intérpretes por sus trabajos en común, y si los actores suelen hacer “amigos temporales” en los rodajes. Amistades que se forjan en esos meses ante las cámaras, y que luego se diluyen. “En nuestro caso tenía más coña, habíamos hecho cinco películas pero no coincidíamos en ninguna escena”, recordaban, con la excepción del largometraje Quién mató a Bambi.

Sobre la cuestión de la amistad temporal, Ernesto Alterio se mostró contradictorio: “Depende, no lo sé. A veces sí, a veces no”.Y Quim Gutiérrez señaló que con los años las conversaciones que tenían en los rodaje cambian. Que antes salían de fiesta, “y ahora hablamos de los hijos”.

En el largometraje, una de las tramas tiene en su epicentro un bote de tranquilizantes, pero que en realidad eran una droga, speed. “¿Os habéis cogido un buen pedo sin pretenderlo?”, preguntaba entonces Pablo Motos.

Y ahí Quim Gutiérrez fue muy sincero. “Yo es que soy goloso”, comenzó a relatar. Así, detalló cómo había acabado de llevar a cabo una función teatral en Matadero, en Madrid. Y un actor “trajo una tarta de chocolate con algo de maría. Yo no noté ningún sabor extraño”, apuntaba, asegurando que sabía solo a chocolate. Por eso llegó a comerse hasta dos trozos.

Quim se encontraba bien, y cogió la moto y se fue para casa, con su novia en el mismo vehículo. Conduciendo notó que las cosas no iban bien, pues sentía que él iba “muy lento o la ciudad muy deprisa”. Y llegó a soltar las manillas de la moto, y fue entonces cuando decidió pararse a la altura de Atocha.

El actor sintió que sus pulsaciones se disparaban. Y su novia “llamó al Samur, me metieron dentro”. Le preguntaron qué había tomado y respondió que “un pastelito de chocolate”. “Llamaron a una UVI móvil, me entubaron. Me metieron valium en vena”, recordaba. Además, los padres de su novia habían ido a verle al teatro, y acabaron con él en el hospital Gregorio Marañón.