El desgarrador brote de Carmen Alcayde en 'Supervivientes' que conmocionó a la audiencia: "¡Me quiero morir!"

Supervivientes sigue como una moto en Telecinco. El Tierra de Nadie, con Carlos Sobera, dejó a la competencia en los dos dígitos tras marcar un gran 19,4% de share ( 1.317.000 espectadores), en una gala que estuvo marcada por la reconciliación entre Montoya y Anita tras haberse saltado las normas.

Pero los exconcursantes de La isla de las tentaciones no fueron los únicos protagonistas de una gala que nuevamente volvió a tirar de improvisación por las inclemencias meteorológicas que azotaron este martes los Cayos Cochinos. Carmen Alcayde protagonizó un histórico (y angustioso) momento que ha dado pie a ser tendencia en X (antes Twitter).

Todo ocurrió cuando la que fuera presentadora del Tomate se enteró de que iba a poder tener noticias de sus tres hijos por su 51 cumpleaños este 9 de abril. Y aquí, cabe mencionar, que Supervivientes propuso a sus valientes robinsones desprenderse de sus objetos personales más preciados a cambio de comida.

Carmen, en su caso, se llevó a Honduras un peluche que le regalaron sus pequeños para tenerlos presentes en sus momentos más difíciles en la experiencia. La televisiva se negó a darlo, y se pasó todo el tiempo llorando y temblando, sin soltar de sus brazos al simpático osito.

La participante empezó a brotar como pocas veces se ha visto en televisión al ver que se le daba una tablet, en la que podría ver imágenes de sus chicos. "¡No lo voy a soportar!", empezó llorando para entrar en una fase indescriptible: "¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir!". "¡Pero de felicidad!", le decía Laura.

La concursante pudo ver el cariñoso mensaje de Charli, su pareja: "Cariño, muchísimas felicidades. Disfruta de tu día. Sigue haciéndonos reír, eres increíble. Está todo genial, tengo muchas ganas de verte pero tarda lo máximo posible. Te quiero mucho".

La valenciana derramó más lágrimas cuando llegó el turno de sus hijos. "Ahora sí que me voy a morir. ¡No puedo, no puedo!", repetía una y otra vez a voz en grito para, después, dar las gracias a Supervivientes por "el mejor cumpleaños de su vida".

A tomar por culo la tarta de cumpleaños de Carmen Alcayde. Me podré mear, por favor. #TierraDeNadie5 pic.twitter.com/yxQSxLEGf6 — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ ❤️‍🔥 (@_dothebambi_) April 9, 2025

La guinda al pastel (y nunca mejor dicho) para hacer un meme del momento fue que cuando el programa le dio una tarta para soplar las velas, la emoción fue tal que el pastel acabó por los suelos. "Es lo mínimo que nos ha podido pasar", rio Laura Madrueño.

La presentadora, por cierto, no tuvo su mejor noche por un desafortunado comentario que hizo a Montoya cuando este tenía que decidir si entregar su peluche a cambio de un trozo de pizza. El utrerano se emocionó contando que su juguete le recordaba a su perrita. "Se me quedó cieguita antes de venir", dijo.

"Siempre haces que me emocione, Laura. Es que se me quedó ciega, y le encantaba jugar y hacer de todo", se sinceraba el sevillano a lágrima viva. Madrueño intentó animarlo, aunque no estuvo demasiado acertada. "Bueno, pero está bien y en casa. Está ciega, pero nos estará viendo".