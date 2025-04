Melody, sin filtros antes de Eurovisión: de las críticas a la nueva versión de 'Esa Diva' a lo que dicen las casas de apuestas

El pasado sábado, Melody dio el pistoletazo de salida a su gira europea con Esa Diva, la canción con la que representará a España en Eurovisión 2025. Los asistentes a la fiesta eurovisiva de Ámsterdam fueron los primeros en escuchar en directo la propuesta española. Y lo cierto es que no pudieron entregarse más.

"Muchas gracias. Estoy muy emocionada. Es un momento muy importante para mí", explicaba la de Dos Hermanas (Sevilla), al bajarse del escenario neerlandés. Dos días antes, pasaba por la redacción de EL ESPAÑOL para hablar de sus sensaciones sobre este tour que la llevará a Londres el 13 de abril. Después, el 18 y 19 de abril, será anfitriona de la PrePartyES que organiza Eurovision-Spain en Madrid.

"Está habiendo muy buenos comentarios, hay cosas que no se pueden tapar. El videoclip está funcionando súper bien, como la canción. Creo que vamos a dejar un buen sabor de boca", comentaba la abanderada española a este periódico el jueves. Estas actuaciones son una manera de testear si la nueva versión de Esa Diva funciona en el público europeo.

El giro que experimentó la canción respecto a la que sonó en el Benidorm Fest fue aplaudido, pero no estuvo exento de críticas. La idea era "internacionalizar" el tema, sin que perdiese la esencia española. "Hay que hacer hincapié en que lo que se ha hecho es limpiar el arreglo, pero la canción no se ha cambiado completamente", matizaba Melody.

Como remarca la cantante, "las guitarras y las castañuelas están", por lo que "se mantiene ese punto tan nuestro". Además, señalaba que "el sonido que se escucha ahora en Europa no tiene tanto exceso de arreglo musical", algo que conecta Esa Diva con las tendencias musicales de la industria europea actual.

EL ESPAÑOL entrevista a Melody, representante de España en Eurovisión 2025.

La nueva versión de la candidatura surgió de una reunión con RTVE: "Melody, esto vamos a hacerlo así'. Luego, yo he trabajado en los elementos que me gustaban y creía que debían estar en la canción". A juicio de la artista, "el resultado ha sido bueno", aunque entiende que "cuando uno se acostumbra a una versión, cuesta escuchar otras".

"Las apuestas ni me dan ni me quitan"

El lanzamiento del nuevo Esa Diva, como analizamos en su momento en BLUPER, no tuvo especial repercusión en las casas de apuestas. No obstante, en estas semanas, España ha tenido una leve subida en los pronósticos. Sea como sea, a Melody le son indiferentes: "Las apuestas son algo externo al evento en sí".

"Ni me dan, ni me quitan. Tengo que estar al margen, enfocada en mi trabajo, que es hacer una buena actuación y dejar el listón artístico bien alto. El artista se ve en el escenario", aseguraba la andaluza, a la que tampoco le preocupan los titulares negativos si España no consigue la posición esperada el 17 de mayo en Basilea.

"Ni soy la primera artista que va a Eurovisión que ya tiene una carrera, ni voy a ser la última. Quien va a Eurovisión sabe que está expuesto a poder quedar en un buen lugar o a quedar en un puesto que no te merezcas. El buen trabajo no te lo quita nadie", zanjaba.