El precioso pueblo de Asturias donde veranea Carmen Lomana: tiene 400 habitantes y multitud de playas

Carmen Lomana es una de las celebridades más reconocidas de la televisión. Es empresaria, coleccionista de alta costura y colabora con frecuencia en diferentes programas. Entre los que destacan La Roca en La Sexta y D Corazón en La 1.

La tertuliana nació en León el 1 de agosto de 1948. Pero todos los veranos de su infancia y adolescencia los pasó en Celorio, un pequeño pueblo de Asturias. Pertenece al municipio de Llanes y está situada a una hora de las dos grandes ciudades de la región: Oviedo y Gijón.

En este pequeño pueblo solo viven regularmente alrededor de 400 habitantes, según los últimos datos del INE. Sin embargo, esta cifra se dispara en la temporada de verano. Se calcula que la población en esta época del año llega a las 5.000 personas. Muchos de ellos procedentes del País Vasco y con segunda residencia.

Es el caso de Carmen Lomana, con una segunda residencia en Celorio en la que pasa los veranos con su familia. A día de hoy sigue visitando cada año este municipio. El verano pasado tuvo cinco días de desconexión y tranquilidad en la localidad de Asturias.

Carmen Lomana aprovechó su estancia en Celoriu (el nombre oficial en asturiano) para celebrar las fiestas del Carmen. "Esta es mi fiesta. Me gustaría haberme vestido de llanisca, pero vine solo unos días y no me dio tiempo. Recuerdo cuando hace muchos años nos vestíamos mi hermana y yo... Estoy encantada", comentó a LA NUEVA ESPAÑA en 2024.

Más atrás quedan los veranos de hace años en los que se quedaba dos meses en Celorio. Desde finales de junio hasta que volvían las clases en septiembre. "Mis recuerdos de infancia y de adolescencia están ligados a Asturias, mis primeros amores los viví en Celorio. Llevo a Celorio en mi corazón", confesó a LA NUEVA ESPAÑA.

Una de las principales curiosidades de Celorio es su gran cantidad de playas. Un total de ocho: la de Palombina, Las Cámaras, Los Curas, Borizo, Portiello, La Tayada, Troenzo y San Martín. Tiene una ratio de playa por persona bastante elevada, una por cada 50 vecinos.

José Verdugo La vida personal de Leo Harlem: una relación de 30 años con su discreta pareja y la decisión de no tener hijos

Celorio está enfocado a atraer turismo en la temporada de verano. Por ello dispone de varios hoteles, restaurantes, bares y zonas para acampar. También encontramos en este municipio un Club Marítimo con un embarcadero privado.

Otro atractivo turístico de Celorio es la 'Cara de Cristo'. Así es como se conoce a un punto de la playa de Troenzo donde la posición de diferentes rocas dibujan el perfil de un rostro. Suele ser habitual ver a turistas y viajeros fotografiarse en esta zona.

El principal patrimonio histórico de Celorio está en la iglesia y el Monasterio de San Salvador, fundado según algunas fuentes en el siglo XI. Sin embargo, en la actualidad apenas quedan algunos restos. Entre ellos el arco de una portada y una torre.