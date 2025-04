Miriam Saavedra no se muerde la lengua y señala directamente a Makoke: "Siempre va por detrás, es maquiavélica"

Makoke está en el ojo del huracán. Su última discusión por Laura Cuevas, la nominación y la expulsión a Playa Misterio por votación del público son solo algunos de los últimos acontecimientos que ha sufrido la malagueña en Cayos Cochinos.

Desde Socialité, programa donde los espectadores pueden conocer cada sábado y domingo la última hora sobre los personajes más famosos de la actualidad de nuestro país, dedicaron un espacio para hablar de la superviviente.

Las cartas están sobre la mesa. Makoke, Manuel, Nieves y Ángela llevan unos días conviviendo en Playa Misterio. Esta noche será Sandra Barneda quien dé a conocer el nombre del que será el concursante que regrese definitivamente a España.

Y desde el programa de Telecinco ya están haciendo sus apuestas. "Pues Gala tiene todas las papeletas", comenzó expresando María Verdoy ante sus compañeros. "No, tampoco nos apasiona Gala", remarcó Sofía Suescun, sumándose así a la conversación.

La presentadora, no contenta con su comentario, añadió: "No queremos renunciar ni a un Montoya, ni a una Anita, ni a un Koldo, ni a una Makoke, que tampoco hay que dejarla", puntualizó.

Los presentadores y Miriam Saavedra. Montaje.

"Yo creo que a Makoke los espectadores le tienen un poco de manía. Manuel he de decir que me está gustando bastante. No se queja. Aunque está entre mujeres y tiene a su novia fuera, está manteniendo el tipo", expuso por su parte la ex concursante de Supervivientes.

Sin embargo, María Verdoy no se quedó callada y se mojó sobre quién considera que será la persona desafortunada: "Pues yo creo que será Nieves la expulsada". Tras estas palabras, Sofía Suescun, sin reparo alguno, dio pie a una conexión que sorprendió a todos en plató: Miriam Saavedra, a quien han calificado como "enemiga de Makoke".

"Su concurso es bastante penoso. La señora ha intentado hacer algo, pero ni aun así tiene protagonismo. Es una señora opacada y siempre va por detrás, es maquiavélica", no dudaba en opinar 'La reina inca', con quien la malagueña coincidió en Gran Hermano VIP.

"Ante las cámaras tiene una postura, pero por detrás ella habla mucho y dice mucho. Tiene pánico de quedar mal con la audiencia. Es incapaz de enfrentarse y decir las cosas directamente", sentenció la peruana a los espectadores.

Sofía Suescun no pudo contenerse y cuestionó a Saavedra: "¿Crees que ella disfruta enfrentando a la gente?", preguntó a la entrevistada. "Es una persona muy oscura. En Gran Hermano escuchaba mormullos constantes y es ella la que lo hace siempre", opinaba la actriz.

"Se siente superior con muchos de sus compañeros en Supervivientes y hace ciertos comentarios", sentenció. Makoke a la calle", añadía finalmente Mirian Saavedra durante la emisión de Socialité.