‘Espejo Público’ bromea con las palabras de Tamara Falcó sobre sus ganas de jubilarse: “Medalla al mérito del trabajo”

Este jueves, El Hormiguero tuvo como invitado al cantante Leiva, que presentaba nuevo álbum. Y a continuación, Pablo Motos tuvo una pequeña charla con Miguel Ángel Revilla, relacionada con la demanda que le querría poner el rey emérito Juan Carlos I por vulnerar su derecho al honor.

Tras esto, ya por fin, comenzó la clásica tertulia donde se debaten temas de actualidad, que generalmente son políticos, aunque tienen cabidas otros asuntos. Y para ello, Pablo Motos contó como es habitual con Nuria Roca, el polémico Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó.

Así, el presentador puso sobre la mesa en un momento dado el caso de una mujer argentina, que tiene 100 años y trabaja los 365 días den año en su bar “y dice que no quiere jubilarse ni por todo el oro del mundo”. “Ese debate siempre lo tenemos en casa. Yo no me quiero jubilar nunca”, se arrancaba a decir Juan del Val, para comenzar el debate. Su pensamiento choca, sin embargo, con el de su esposa Nuria Roca: “A mí no me importaría. Cuando me jubile voy a ser muy feliz. Voy a disfrutar y hacer cosas que ahora no puedo hacer”. Incluso tanteaba opciones para el futuro como montar un huerto.

Tamara Falcó entonces rompió su silencio respecto a la cuestión. “Yo lo veo un poco exagerado lo de los 100 años y 365 días al año”. “A mí me gustaría poder jubilarse si quiero. Llegará una cierta edad en la que decido trabajar por gusto, porque me encanta lo que hago o decido dejarlo porque tengo la posibilidad”, añadía.

Pablo Motos admitía tener miedo a jubilarse, “porque cuando la gente se jubila...”. “¡Y se muere!”, finalizaba la frase Tamara Falcó, provocando la risa en entre los espectadores que se situaban en el palco del público.

Todas estas opiniones de Tamara sobre la jubilación se han recogido este viernes por la mañana en Espejo Público. Y Nando Escribano introdujo el tema, sin poder aguantarse la risa: “Ella ha hablado de que se quiere jubilar. Un duro golpe para la industria. Ella es medalla al mérito del trabajo. Para jubilarse uno tiene que tener años cotizados”, aseguraba, dirigiéndose directamente a Tamara Falcó e invitándola a ver el programa para enterarse.

Más adelante, el matinal ya pasó a analizar las palabras de la marquesa, y sembraron dudas sobre su trabajo. “Ella es autónoma, es imagen de alguna marca y va un día a la semana a El Hormiguero”, enumeraban como sus empleos.

“¿Ella se tiene que plantear jubilarse? Si es que le salen los billetes por las orejas”, se quejaba Alonso Caparrós. Susanna Griso preguntaba a sus compañeros si no piensan en su propia jubilación. “Sí, pero nosotros somos unos matados”, le respondía Nando Escribano. En ese sentido, Griso aseguraba que ella tiene “un montón de planes para la jubilación”. “El lunes traemos la vida laboral de Tamara Falcó”, finalizaba Nando Escribano, antes de pasar a otros asuntos.