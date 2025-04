El emotivo discurso de Àngel Llàcer en su regreso a ‘Tu cara me suena’: Tenía mucho miedo de volver”

Este viernes ha arrancado en Antena 3 la nueva edición de Tu cara me suena, su duodécima temporada que arranca llena de novedades. Y es que, más allá del nuevo elenco de concursantes, Florentino Fernández debuta como “jurado en prácticas”, ocupando el lugar que dejó Carlos Latre con su marcha.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr. son los nuevos concursantes de la edición, que arrancó con los miembros del jurado realizando imitaciones. Flo fue Quevedo, Àngel Llàcer emuló a la eurovisiva Salomé, Chenoa se metió en la piel de Dua Lipa, y Lolita Flores fue imitada por Susi Caramelo.

La encargada de abrir la gala (y la temporada) fue Ana Guerra, que interpretó el popular tema Si antes te hubiera conocido. Y luego le tocó el turno a Goyo Jiménez, quien dijo adiós a su barba para cantar como El Príncipe Gitano. Fue a la hora de valorar a este actor y humorista cuando Àngel Llàcer, que regresaba al programa tras sus problemas de salud, se dirigía al público con unas emotivas palabras.

“Quiero hacer un paréntesis. Esto que va a pasar para mí es muy importante. Es la primera valoración después de haber estado enfermo”, reconocía el actor catalán. “Tenía mucho miedo de volver. En el hospital que lo pasé tan mal. Le decía a los doctores y enfermeras: tengo que volver a Tu cara me suena. Y me ponían una cara que decía: tú no vas a volver”, comenzó relatando.

Y es que, recordemos, Llàcer entró en contacto con una bacteria durante un viaje que casi le cuesta la vida, y que le hizo enfrentarse a varias operaciones en una pierna, que casi tienen que amputarle.

“Yo tenía que volver porque significaba estar curado del todo. Lo único que quería era volver aquí. La operación que me hicieron, que casi muero, la sobreviví, y volví a nacer el 6 de mayo, que es el cumpleaños de Lolita. Y Lolita me decía: tú vas a volver a Tu cara me suena. Como era gitana se pensaba que lo adivinaba todo”.

Ahí salió en defensa de Lolita Manel Fuentes: Llàcer regresó en el último programa, con una aparición especial. Y le recordó que en todas las galas el equipo hacía lo posible para que él estuviera presente.

“Dije que volvería a Tu cara me suena cuando me sintiera superpoderoso. El poder, y de dónde lo he sacado, me lo he planteado todo este tiempo, es por el amor que he recibido”, se jactaba, agradeciendo las muestras de cariño en redes sociales.

“Y me siento tan valiente que voy a subir a la mesa. Cuidado”, decía, mientras se subía. “Poderoso, pero jodido”, apostillaba. Y ya arriba de la mesa de los jueces exclamó: “¡Viva la vida y viva Tu cara me suena!”.

Ya volviendo a sus funciones de jurado, le dijo a Goyo Jiménez que le había faltado “electricidad” en sus movimientos. “Pero he apuntado: qué bien cantas, cuánto arriesgas, cuántas ganas de jugar tienes. Y tienes todo lo que este programa necesita, felicidades”, finalizaba.