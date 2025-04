Una soltera de Cádiz rechaza a su cita en 'First Dates' por un verdadero motivo de peso: "Me gustan más rellenitas"

Olga de Jerez de La Frontera y Olga de Barcelona tuvieron una cita en 'First Dates', pero el resultado no fue el esperado para ambas.

Un días más, las puertas del restaurante más famoso de la televisión abrían para recibir a los solteros más exigentes de nuestro país. First Dates se ha convertido en el dating show de referencia para la audiencia de Cuatro.

De esta manera, Carlos Sobera iba a conocer a una de esas solteras que dejan huella en el programa de citas a ciegas. Olga tiene 28 años y viene desde Jerez de la Frontera (Cádiz) y así se presentaba: "Empecé estudiando bachillerato de Artes pero me he dedicado a la fotografía".

"Por el mero hecho de ser mujer e ir mona, ya vas a ligar con cualquier tío pero con una tía no es tan fácil", le explicaba a Sobera sobre sus preferencias durante la cita. La chica que iba a conocerla se llama igual que ella, Olga de 29 años y de Barcelona.

"Soy una persona muy sincera, con un filtro obviamente, y muy emocional y a la vez irracional, me cuesta encontrar el gris. Soy muy de extremos. No he tenido relaciones estables de parejas pero sé lo que quiero y no", se presentaba en el programa.

"Olga me parece una niña muy guapa, no es tanto mi estilo pero me parece guapísima. Me gustan más las niñas rellenitas", confesaba Olga de Cádiz sobre su cita de esta noche. "Parece una doble de mí, mas o menos, y encima se llama Olga", comentaba la soltera procedente de Barcelona.

Durante la cita, salió el tema de que a Olga le gustaba el anime, un dato que no parecía llamarle mucho la atención a la catalana: "Seguramente he visto anime y no sabía que era". "Me guío mucho por las intuiciones pero tiene un concepto distinto, yo no los entiendo", apuntaba la andaluza sobre la espiritualidad de su cita.

Más adelante, ambas conversaron sobre su experiencia en el amor. "Me parece raro que con 29 años y no has tenido ninguna relación, no sé", dudaba Olga sobre su cita. "Yo soy muy cuadrada, cuando digo sí o no", no dudaba en mostrarse la soltera de Barcelona. "No quiere hijos ni casarse, yo es algo que sí quiero hacer en su momento", confesaba, por su parte, Olga de Jerez de la Frontera.

Las dudas no tardaban en florecer durante la cita y así se expresaba Olga de 28 años ante las cámaras del programa: "Me parece muy mona pero no es totalmente mi estilo. De cara es muy guapa pero a mí me gustan rellenitas".

Por su parte, la catalana opinaba lo mismo: "Me gustan más con el pelo corto, un poco rapadas, muy diferente al estilo que yo llevo". "Tampoco es para tanto, tú puedes tener unas expectativas que no se cumpla", asumía Olga las palabras de su cita.

La decisión final estaba vista para sentencia. "Como amistad sí, obviamente, pero de pareja somos demasiado diferentes y no encajamos tanto", decía Olga de Jerez de la Frontera.. "Yo lo mismo que tú, creo que nuestras vidas no encajan tampoco", señalaba la soltera de Barcelona.