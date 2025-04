Revilla entra en ‘El Hormiguero’ para hablar del rey emérito y Pablo Motos le frena: “Cuidado, no te vaya a poner otra”

Tras la visita del cantante Leiva, que presentaba nuevo disco, El Hormiguero sentó en su plató a Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo para llevar a cabo su habitual tertulia, donde tocan temas de actualidad. Pero antes, Pablo Motos dio paso, tal como ya había anunciado, a Miguel Ángel Revilla.

El expresidente de Cantabria, que visita a menudo el programa, ha sido protagonista involuntario de los últimos días por las acciones legales que el rey emérito Juan Carlos I ha tomado contra él por haber dañado su derecho al honor. Y, tras haber participado en otros espacios, como Y ahora, Sonsoles, este jueves entró en directo en El Hormiguero a través de videollamada.

“Miguel Ángel Revilla, buenas noches, ¿cómo estás?”, introducía el valenciano. “Hola, pues mejor que anteayer y ayer. Ya estoy bastante más sereno, menos agobiado, se ha pasado todo este boom de llamadas, que ha sido terrible” reconocía el expresidente de Cantabria.

Revilla reconocía haber sentido una “oleada de llamadas, de apoyos”, y puso de ejemplo que tiene la oferta de más de 50 abogados dispuestos a defenderle. Y también mencionó gente dispuesta a darle dinero para pagar en caso de que así lo dicte la ley. “Quiero decir con claridad que la multa, si me la ponen, la voy a pagar yo, que no acepto que nadie me dé dinero”, aseguraba. Y añadía: “Eso es un tema personal de Miguel Ángel Revilla y que no quiero que nadie me ofrezca nada”.

“Creo que el rey emérito se ha equivocado, le han asesorado mal. Se ha metido con una persona que, hombre, no voy a presumir de lo que soy, pero desde luego lo que yo no soy es persona que no sea cumplidor estricto de las leyes, soy una persona honrada, no he robado nunca”, se defendía.

Más adelante, el cántabro quiso realizar dos peticiones al rey emérito, que comenzó a introducir: “Los dos ya tenemos cierta edad, ¿no? Él es un poco mayor que yo, y, posiblemente, le veo físicamente un poco más deteriorado el camino”. “Cuidado con lo que dices, no te voy a poner otra”, le frenaba con humor Pablo Motos.

Siguiendo con su discurso, Revilla pidió a Juan Carlos I “ya que a los dos no nos quedan tantos años de vida, que estamos en lo que se llama la etapa de descuento, que no acabara su vida así. Simplemente, yo le pediría que volviese a España, ya sé que esto que le pido es complicado, y que pidiera perdón de verdad”.

Así, le invitaba a traer el dinero “que tiene fuera, que es mucho, por lo menos 100 millones están comprobados”, “y que como él le va a caer una pensión importante y luego los españoles no lo íbamos a dejar tirado, que lo dedicara a alguna cosa benéfica, por ejemplo, pues a recuperar a los valencianos de la Dana”. Más adelante, afirmaría que no tiene “rencor ni envidia”, y que la recomendación que hace es para “rehabilitarle ante los ciudadanos de España”.

Tras hablar un poco más, Pablo Motos le despedía: “Nos vemos pronto, amigo”. Y Revilla le hacía una advertencia: “La próxima vez que vaya no hablaré de este tema”. Algo que no preocupó al presentador, pues se resignó al admitir que cuando el cántabro visita el programa se adueña de todo.