Bárbara Rey se moja en ‘Tardear’ sobre la denuncia de Juan Carlos I a Revilla: “Nunca lo he calumniado ni injuriado”

Tras vivir una etapa como estrella en Atresmedia, con proyectos como Una vida Bárbara o Mask Singer, Bárbara Rey tiene en la actualidad una vinculación profesional con Mediaset. De hecho, la pasada semana debutó como comentarista de Supervivientes, formato del que su propio hijo fue participante en la edición de 2024.

Y en Mediaset ha sido también donde la actriz de cintas como Carne apaleada o Me siento extraña ha dado sus primeras declaraciones sobre una de las noticias del momento: las acciones legales que el rey emérito Juan Carlos I ha tomado contra Miguel Ángel Revilla por haber dañado su derecho al honor.

En concreto, la antaño artista circense ha atendido al programa Tardear, a través de una llamada telefónica con Leticia Requejo. Y ha sacado la cara por Miguel Ángel Revilla, y cree que el rey emérito debería denunciar a otras personas. Además, desliza que igual todo podría ser una jugada del antiguo monarca para seguir captando la atención de los medios.

“Yo no tengo nada que opinar sobre este señor. No me interesa lo más mínimo, pero no de Revilla, si no de él”, ha comenzado a decir la madre de Sofía Cristo. “Con todo lo que se ha escrito de él durante tantísimos años... Si tuviera que demandar, tendría que ser al último”, añadía Bárbara, que no ve así lógico que sea al expresidente de Cantabria a la primera persona a la que se demandase. “Me parece tan absurdo,” apostilla.

“¿Tú estás tranquila, no?”, le preguntaba la periodista de Mediaset. “Por favor. Yo nunca lo he injuriado ni calumniado”, decía, confirmando así su tranquilidad. E insistía: “Me parece un despropósito absoluto”.

La ganadora de Esta cocina es un infierno deja en el aire una posibilidad de esta denuncia. Y es que Juan Carlos I anhelase atención mediática. “Debe ser que hacía mucho tiempo que no se hablaba de él y tenía ganas. Se han escrito cientos de libros y de cantidad de cosas en donde han dicho cosas bastantes graves, e incluso mucho peores, entonces no lo entiendo”, decía al programa.

Y para finalizar, cree que si denuncia a Revilla, tendría que hacerlo también a más personas: “Hay cosas que me parecen surrealistas y esta es una de ellas. Tendría que demandar a media España”.