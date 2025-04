Lorena Vázquez habla sin reparo sobre María León: "Perdió los nervios y por eso estaba más agresiva"

Hace unos días, María León fue condenada al pago de 5.700 euros por cometer delitos de resistencia y lesiones a una agente de Sevilla en 2022. Aunque la sentencia tras el juicio contra la actriz contaba con un plazo para recurrir de diez días, la pesadilla para la sevillana aún no ha terminado.

Ahora, los tres policías locales involucrados en este hecho recurrirán a la sentencia para demandar una pena aún mayor: dos años y un día de prisión. La novedad en el caso no ha pasado desapercibida para los medios de comunicación, entre ellos Espejo Público.

El programa, que se emite de lunes a viernes en Antena 3, muestra la última hora de las noticias más relevantes del momento. Y desde plató quisieron dar a los espectadores más detalles sobre el caso.

"Los agentes involucrados consideran que los hechos probados corresponderían a un delito de atentado a la autoridad y no de resistencia, así como lo consideró la juez", detalló Adrián Pérez, periodista del magacín. La diferencia entre uno y otro, según el reportero, es que el primero conlleva una pena de prisión y el segundo no.

Adrián Pérez no se quedó ahí. Además, añadió lo siguiente: "Estamos a la espera de que María León decida si quiere recurrir a la sentencia para conseguir la absolución". Las palabras del reportero abrieron un debate entre los colaboradores del programa. "Me suena un poco a represalia por hablar y no aceptar. Ella se quejó mucho de la actuación de los policías en lo de Jordi Évole", se escuchó decir a Laura Fa, quien hizo referencia a la reciente entrevista con el catalán.

Lorena Vázquez se sumó a la conversación. "No deja de ser su visión y su versión. La justicia tendrá que elucidar de lo que ocurrió", sentenció por su parte la periodista ante sus compañeros.

"Ella no niega lo que hizo, pero sí lo que pasó después, y creo que no es incompatible una cosa con la otra. Que ella hiciera mal no justifica que luego no pueda ser investigado todo lo que hicieron los policías", puntualizó Laura Fa.

"Lo que justifica ella es que por el hecho de tener también ataques de ansiedad, perdió los nervios y por eso estaba más agresiva de lo normal. Los que hemos sufrido ataques de ansiedad sabemos que es verdad que se te puede ir de las manos", indicó Lorena Vázquez.

Después de escuchar los comentarios, Adrián Pérez volvió a tener la palabra: "La abogada de María León ha asegurado a través de redes sociales que este ha sido un proceso difícil e injusto y han conocido la sentencia a través de los medios de comunicación, lo que refleja todo este proceso", dijo ante los colaboradores.

Además, el reportero indicó que, de acuerdo a la abogada de la sevillana, Carla Vall, el proceso ha estado lleno de "filtraciones de imágenes, DVD's con las pruebas rotos y el vídeo en el que la actriz verbaliza su DNI sin sonido".

Ante tales señalamientos, la presentadora del programa, Susanna Griso, no perdió oportunidad de intervenir: "Veremos en qué quedan esos recursos", puntualizó finalmente durante esta emisión en Espejo Público.