Descomunal bronca entre Alba y Aida en el estreno de 'Los vecinos de la casa de lado': "¡Llévatela a tu p... casa!"

Mediaset ha optado por alargar el fenómeno de La isla de las tentaciones para los suscriptores de Mitele Plus. En la plataforma, este lunes, 31 de marzo, se estrenó la segunda edición del reality Los vecinos de la casa de al lado, presentada por Iban García. Ya en esta primera gala, el influencer tuvo que poner paz en situaciones realmente tensas.

Alba, la autora del célebre "un c... en tu nuca", y Aida, la soltera que tuvo más feeling con su novio, Gerard, fueron dos de las candidatas a entrar en el 'pisito'. En una toma de contacto inicial, tanto conductor como espectadores comprobaron que iba a ser una convivencia totalmente imposible.

Así lo padeció Iban cuando le informaron por pinganillo de que debía conectar con la casa, porque a ambas poco les faltaba para llegar a las manos. "¡Deja de ladrar!", le espetaba Aida, ante las incesantes voces de la de Tomelloso, que exclamó: "¡Estoy hasta la p... de ti!".

Mientras, desde plató, García pedía a la que fue concursante de Tentaciones que le escuchase. Ella hizo caso omiso y seguía a la gresca con la tentadora, a la que exigió que se llevase el obsequio que había llevado al 'pisito', una foto de ella misma: "¡Que te lo lleves a tu p... casa! Que no te vas a quedar".

"¿Se puede ir?", preguntaba, desesperada, Alba, que llegó a encararse con ella incluso. "Alba, no, me lo estáis poniendo muy difícil", les rogó el comunicador vasco, antes de cerrar la conexión e intentar dar la cara ante la audiencia de Mitele Plus.

Iban García conecta con Alba y Aida en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Mediaset España

"Bueno, vamos a intentar solucionar esto y en unos minutos volvemos, a ver si me escuchan. Porque es que me voy a dejar la voz y las conexiones se nos van a...", lamentó Iban García. Después, pedía a Bayan que acudiese al piso a poner un poco de orden.

La expareja de Eros se levantaba, con miedo, y se marchaba del set. "Os voy a pedir que tengamos respeto ante todo, que estamos haciendo un programa para la gente que hay en casa", expresó García, y Marta Peñate, colaboradora del formato de Cuarzo Producciones, opinó que "hay comportamientos que no se deben normalizar".

Minutos más tarde, Iban García volvía a conectar con el piso de Los vecinos de la casa de al lado. Entonces, se encontraba solo con Aida, que estaba intentando tranquilizarse y gritando al aire que ella ni "había hablado" ni se "había acostado" con Gerard. "Ya hemos visto que estabas ahí tranquilizándote, trabajando en tu interior", observó el presentador, que le confirmó que finalmente no sería concursante oficial del programa.