Brutal enganchón entre Afra Blanco y dos empresarios en 'laSexta Xplica': "No siento ningún tipo de vergüenza"

Un sábado más se ha vivido una noche caldeada en laSexta Xplica. El programa tocaba el tema de la desigualdad económica en España. Una brecha que no ha dejado de aumentar y que ha provocado una incómoda trifulca verbal entre Afra Blanco, una de los Xplicadores más combativos, y dos empresarios que no dudaron en atacarla, hasta el punto de que José Yélamo tuvo que intervenir.

Según el VI Informe sobre la desigualdad en España 2024, que presentaron en mayo del año pasado la Fundación Alternativas y en el que colaboraron Fundación 1 de mayo y Oxfam Intermón, señalaba que el 81,4% de la población española consideraba que “hay desigualdad” en el país. De ese porcentaje, un 47% creía que dicha brecha es “muy notable”.

Antonio Pérez Lobato señalaba una estadística realizada por el programa en el que se señalaba que el 50% de la ciudadanía sólo poseía el 8,6% de la riqueza en España. Por el lado contrario, el 10% de la población atesora el 5,3% del capital que hay en el país. A pesar de los datos, dos emprendedores situados en la bancada de empresarios y autónomos, señalaban que las quejas de los trabajadores son el origen de su fracaso económico y laboral.

Fran Villalba y Pascual Ariño buscaban defender la meritocracia, obviando que esta también se dota de la importancia de derechos laborales. Ambos remarcaban su éxito económico. Villalba es CEO de su propia compañía y Ariño es inversor inmobiliario y se ha mudado recientemente a Andorra, donde paga menos impuestos.

Sus palabras fueron replicadas por Afra Blanco. “Estoy un poco cansada de la hipocresía de ciertas voces y lo digo principalmente por vosotros dos”, denunciaba la activista, recordando la importancia de las demandas sindicales. “Habláis de quejas y si no las hubiera habido probablemente vosotros no estaríais ni siquiera donde estáis”, recordaba.

Sin embargo, uno de los aludidos quiso poner en cuestión sus palabras, preguntándole “cuántas empresas había montado”. La sindicalista ha estallado, al señalar que ambos la interrumpían constantemente.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

“¿Es posible que conteste yo cuando tenga el turno de palabra sin que me interrumpáis? ¿Sabes qué es lo que pasa? Si la población no se hubiese quejado, si las mujeres no se hubiesen movilizado, hoy seguiríamos sin tener derecho a voto. Las mujeres son la cara de la desigualdad en España y en el mundo”, argumentaba Blanco.

Villalba atacaba, señalando que la sociedad “está en 2025 ya” y que su alegato forma parte del pasado. Blanco recordaba la importancia de rememorar la lucha por los derechos.

“Si no nos hubiéramos quejado, por desgracia seguirían los niños trabajando en las fábricas. Por lo tanto, detrás de la queja hay lucha y hay derechos. Precisamente esos derechos son los que nos hacen más iguales”, manifestaba, para después lanzar un sonoro zasca a ambos empresarios.

Pascual Ariño, Fran Villalba y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

“Cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando de un desequilibrio en la distribución y no es algo nuevo, compañeros, es algo que está ligado a la humanidad y llevamos siglos luchando y batallando y que hay vidas que acaban para a lo largo de la vida reducir esa desigualdad. Claro que va a haber reticencias, las vuestras porque vivís comodísimos en la desigualdad. Sois los que vivís cómodos en el desequilibrio. Eso hay que corregirlo”, ha atacado.

Ariño fue a degüello contra la sindicalista, señalando que ella no sabía lo que era ser empresario porque nunca ha emprendido un negocio. “Nosotros hemos montado empresas, no somos liberados sindicales como otras que cobran de ayudas y subvenciones. En vez de quejarte, prueba a montar una empresa, contratar gente y dar trabajo. Prueba a generar riqueza”, la afeaba.

Los Xplicadores de 'laSexta Xplica'.

Tras pedir el turno a Yélamo, la también colaboradora de Más Vale Tarde y Espejo Público lanzó su alegato, defendiendo la figura tanto de los sindicatos como del delegado sindical. “Lo primero que te voy a decir es que no sé si tú tienes formación para tener una empresa. Yo sí que tengo formación para tener una empresa y no la tengo”, argumentaba.

“Lo segundo es que yo no cobro un duro de una organización sindical, pero por ciertas organizaciones sindicales, al igual que las empresariales, pueden contratar. Eso os molesta también”, compartía, señalando que los sindicatos pueden “contratar también con el dinero de sus afiliados para defender mejor a los trabajadores”.

“Yo no siento ningún tipo de vergüenza por tener una vocación que defiende los intereses de la gran mayoría y por defender la igualdad y la mejora para la clase trabajadora. Otros, como tú [Ariño], son los que tienen que tener vergüenza porque se dedican a defender exclusivamente sus intereses. Yo vergüenza ninguna, orgullo. Ya está bien”, concluía.