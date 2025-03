Carmen Borrego habla sin reparo sobre su hermana Terelu Campos: "Se maquilla demasiado"

Terelu Campos ya está en España. La concursante volvió de Honduras, después de unos largos 18 días en Supervivientes 2025. La colaboradora activó el protocolo de abandono y el pasado domingo puso punto final a su última aventura televisiva.

La hija de María Teresa Campos se quedó cerca de llegar a los 21 días que permaneció su hermana Carmen Borrego, en la edición del reality de supervivencia del año pasado. En la última gala del jueves, Terelu llegó al plató del programa conducido por Jorge Javier y se reencontró con dos pilares fundamentales: su hija y su hermana.

Sobre este emocionante y esperado momento, Joaquín Prat le hacía referencia a la propia Borrego: "Has estado 22 días sin verla, ayer te vi muy emocionada". "Son pocos días pero viene de hacer algo que psicológicamente es importante. Recibirla con apoyo y que sepa que aquí ha ido todo bien es importante", señalaba Carmen Borrego.

"Cuando estás alí, dices: 'Si hubiera podido ir veinte años atrás hubiera sido la leche'. Han confluido muchas cosas para tomar la decisión. Tenía claro que no podía engañar a nadie, tenía claro que no podía ir como concursante como tal, no puedo ser un lastre para un equipo, solo cuando estás ahí te das cuenta de lo importante que es ser una piña", explicaba Terelu a Jorge Javier, en el plató de Supervivientes.

Después de ver las imágenes de la entrevista de Terelu en plató con Jorge, el presentador Joaquín Prat hacía una referencia al look que presentaba la colaboradora: "Lo del pelo de Terelu se ha convertido casi en una cuestión de estado. Hablan del cardado, de un poco más de onda...".

En este sentido, Borrego no dudaba en intervenir: "Es que Terelu, para mi gusto, se produce (maquilla) demasiado. Porque yo creo que tiene una cara muy guapa". "Tú no te quedas corta", le decía la periodista Alexia Rivas sobre su exceso de maquillaje.

"A mí me gusta mi hermana más natural porque creo que está más guapa. A mi madre no le gustaba vernos tan maquilladas, prefería que fuéramos más naturales", añadía Carmen sobre el debate generado sobre el aspecto físico de Terelu Campos.

Terelu Campos y Jorge Javier, en la gala de 'Supervivientes'

"Tu hermana ayer era un ser de luz, pero tú eras la Claudia Schiffer de las Campos", comentaba Pepe del Real a la colaboradora de Vamos a ver. "Siempre he creído que Terelu tiene una cara muy bonita y que necesita menos maquillaje del que lleva y menos producción, es lo único que digo", argumentaba Carmen.

"No sé que decidirá esta noche, pero me alegraría que se maquillara menos", añadía también. "Creo que Terelu ha conseguido quitarse el pudor que siempre le ha acompañado y hemos visto a otra persona. Ojalá que sea la Terelu de Supervivientes durante mucho tiempo", apuntaba, por su parte, Pepe del Real.