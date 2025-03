Ana Obregón, muy rotunda ante las críticas por su portada: "Mi hija no saldrá más en ningún lado, a partir del año que viene"

Ana Obregón, rotunda ante las críticas: "Mi hija no saldrá más en ningún lado, a partir del año que viene"

Ana Obregón está en el ojo del huracán. Su última portada junto a su hija Anita ha provocado numerosas reacciones en los diferentes programas de televisión y en redes sociales. Numerosas han sido las críticas hacia la actriz y presentadora que le acusan de exponer a su pequeña en los medios de comunicación.

Para hablar sobre esta polémica, la propia Ana Obregón se ha abierto en canal en el programa donde colabora actualmente. Y ahora Sonsoles es el formato donde Ana Obregón ha realizado sus últimas apariciones públicas. Allí, de la mano de la presentadora Sonsoles Ónega y del resto de tertulianos ha explicado de manera detallada los motivos de esa comentada portada de la revista Hola.

"Yo desde que mi hijo se fue, es el primer cumpleaños que celebro. No tenía ganas de celebrar nada. La vida te da un mazazo y lo importante es encontrar ilusión para seguir adelante", arrancaba Obregón sobre su reciente 70º cumpleaños y el segundo de su pequeña Ana Sandra.

"Este es el último deseo de mi hijo, en el testamento que escribió en el hospital y está ante notario. A mí solo puede entenderme alguien que haya perdido a un hijo. El duelo no pasa jamás", volvía a recordar la actriz sobre el deseo de su hijo Aless, fallecido de cáncer en 2023, de ser padre.

"Durante tres años he compartido mi dolor en redes, qué menos que compartir mi felicidad porque yo no hago daño a nadie. Es mi nieta y mi hija adoptiva, es la hija de mi hijo y hago con mi vida lo que me da la real gana. ¡A quién le pique que se arrasque!", se expresaba de manera rotunda la colaboradora de Y ahora Sonsoles.Noticia en actualización

