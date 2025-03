Rayden renuncia a ser asesor del Benidorm Fest: "No me compensa, mi idea de festival estaba sepultada por la de otros"

Rayden se aleja del Benidorm Fest. El que fue asesor musical de las canciones de la preselección eurovisiva en 2024 y 2025 ha confirmado que no lo será en la próxima edición. Este año, fue el encargado de escuchar las más de 1.000 propuestas y cribarlas junto a Beatriz Luengo, Pablo Cebrián y Tony Sánchez-Ohlsson.

¿La razón? Muy sencilla: "Porque no me compensa". "Cuando al sector eurofán no le gusta algo, lo viven de manera nociva", ha comentado el de Alcalá de Henares, dejando entrever discrepancias con el resto de profesionales que seleccionaban los temas.

"Sentía que cada vez tenía menos mano y que mi idea de festival estaba sepultada por la de otras personas", ha asegurado en declaraciones para El País. Y lo cierto es que no son palabras que puedan pillar de sorpresa. En enero, se pronunciaba en esa misma línea para BLUPER.

"Como asesor, yo soy la persona que menos mira a Eurovisión, aunque lo tenga en cuenta", explicaba. De hecho, remarcó: "Si generamos dieciséis propuestas pensando en la 'foto finish' de Eurovisión, queda un Benidorm Fest deformado".

Esas diferencias en cuanto a visión del certamen alicantino son las que habrían hecho al rapero bajarse del barco. Además, en su entrevista con el periódico de Prisa, ha criticado la decisión de Melody de "cambiarlo todo" del Esa Diva que sonó en Benidorm.

"No la he escuchado [la nueva versión], te lo juro. Para mí, fue raro que ganase alguien que prometía que iba a cambiarlo todo", ha reconocido el artista que responde al nombre de David Martínez. Él hubiera apostado por otros candidatos: "Viendo cómo fue el festival y lo que están llevando otros países, hubiese estado entre Kuve, Mel Ömana, J Kbello y Daniela Blasco".

"España es un país inseguro"

En la citada charla, a Rayden también se le hace la pregunta del millón: por qué no se presentan artistas consolidados al Benidorm Fest. El madrileño lo tiene claro: "Porque España es un país inseguro. En Francia, el Top 50 es música francesa. En Italia, el Top 20 son italianos. Aquí hay un batiburrillo y lo que menos se escucha es música española".

"Cualquier persona que viene de fuera es 'Bienvenido, Mr. Marshall'. O 'Bienvenida Mrs. Taylor Swift'. Hay mucho complejo con lo nuestro y estamos esperando a tirar por la borda el trabajo de un artista. Como te presentes al Benidorm Fest y no lo hagas bien, puedes dinamitar tu carrera", ha expresado, rotundo, Rayden.

Rayden, durante su participación en el Benidorm Fest 2022. RTVE

Cabe recordar que Martínez sabe bien cómo funciona el Benidorm Fest tanto desde la máxima exposición como en la sombra. David fue concursante de la primera edición del concurso, en 2022. Logró pasar a la final y dejar un gran sabor de boca con Calle de la Llorería.