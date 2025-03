La valiente lección de Fiona Pinar en 'La Revuelta' tras su accidente de esquí: "Perdí una pierna, pero gané una vida"

Fiona Pinar fue la encargada de abrir la semana en La Revuelta. Lo hizo dejando estupefacto a David Broncano con su capacidad de superación. La joven de 22 años sufrió un durísimo accidente de esquí hace tres por el que le tuvieron que amputar una pierna.

"Fui a esquiar a una pista que solía ir, en La Molina. Había una pista que no quería bajar, me costaba hacerla, pero no me acordaba de cuál era", explicó la invitada del programa de La 1. Al final, se dio cuenta de cuál era aquella pista 'maldita' de la peor manera posible.

"Intenté frenar en la última bajada [...] Me descontrolé, noté mucho frío en la cara. Pasó todo muy rápido", recordó Pinar. Ella apenas fue consciente de la caída, pero, al parecer, la bota de esquí se le desprendió y se vio con "el pie hacia un lado y con la rodilla hacia otros".

La deportista se había roto "la tibia y el peroné por tres sitios distintos": "Me cortó venas y arterias". El riesgo sanguíneo no llegaba a la zona y tres operaciones no fueron suficientes para evitar lo que nadie quería: que se le amputase la pierna izquierda.

Antes de entrar a quirófano, una enfermera le dijo: "Despídete de la rodilla, porque quizá la pierdes". "Me di un beso en la rodilla y me despedí. Una enfermera me dijo que me iba a arrepentir si no me despedía", explicó la chica, que lloró "10 minutos con sus padres" tras verse amputada y luego empezó a asumirlo.

"He perdido una pierna, pero he ganado una vida"



Fue perder la pierna y "perder la vergüenza. El físico pasó a ser cero importante. Me quería mucho"

Lo asumió de tal manera que, en la misma UCI, comenzó a visualizar ser deportista de élite en atletismo adaptado. "Eres muy ambiciosa, ¿eh? Con una pierna cortada y dices: 'Ahora voy a los Juegos Olímpicos", aplaudió el presentador del formato de El Terrat.

"Por un lado, la persona más flipada del mundo. Por otro lado, lo has conseguido. Olé su c... ahí", remarcó, en tono jocoso, Broncano. Y es que entre que le colocaron la primera prótesis y participó en los Juegos Paralímpicos de París 2024 solo pasaron 8 meses.

Por último, Fiona Pinar habló de las consecuencias que tuvo el accidente a nivel psicológico. La olímpica desveló que conoció a su actual pareja después de lo sucedido. "Yo perdí la vergüenza. Salí del hospital con la mayor autoestima de mi vida. Puse en una balanza lo que era importante. Y el físico pasó a ser una m... Era cero importante", expuso, añadiendo: "Siempre lo digo. He perdido una pierna, pero he ganado una vida".