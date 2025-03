Mario Marzo, ganador de 'Bake Off: Famosos al horno' tras una prueba final de infarto: "Ha sido dificilísimo"

La segunda edición de Bake Off: Famosos al horno ya tiene ganador. Mario Marzo se hizo con la victoria este lunes, 24 de marzo, en el cierre del talent culinario que emite La 1. El actor se lo jugaba todo contra Nagore Robles y Lidia Torrent tras la eliminación de Pol Espargaró del cocinado final.

Marzo consiguió el título de mejor pastelero de España ante el 11,7% de la cuota de pantalla y una media de 680.000 espectadores. Es decir, el programa presentado por Paula Vázquez marcó su máximo de temporada y fue líder de su franja de emisión.

En la primera prueba, los cuatro finalistas se enfrentaban a un petit gâteau, un pastelito cuya realización perfecta requería el dominio de las texturas, los rellenos y los colores. Antes, Lalachus se colaba en el espacio de cocina para insuflar bien de ánimos a los concursantes.

Tras este calentamiento, arrancaba la prueba superfantasía, con más repostería francesa. Esta consistía en hornear una tarta con base de macarons. A Damián Betular, Paco Roncero y Eva Arguiñano les fue complicado elegir qué participante había sido el más flojo de los cuatro.

De esta manera, se quedaron con quienes podrían dar más de sí en el cocinado final. Espargaró fue el eliminado a las puertas del mismo. "Me llevo una amistad preciosa y una experiencia que ha sumado mucho en mi vida", reconocía el piloto, que se ha ganado el cariño de sus compañeros y de los espectadores de la pública. De hecho, es considerado por muchos la gran revelación del formato de Boxfish.

Y así llegaba el último cocinado de la edición, la prueba hiperfantasía máxima. Los reposteros que quedaban elaborarían tres tartas que representasen tres momentos diferentes de su vida. Robles no pudo terminarlas todas por falta de tiempo, motivo por el cual se le escapó una victoria que parecía prácticamente segura, dado su brillante concurso.

Marzo también pasó verdaderos apuros para terminar sus pasteles en las tres horas estipuladas, hasta el punto de que se le cayó al suelo el tercer dulce. Entonces, Torrent tomó ventaja, aunque de nada le sirvió, pues se le congelaron dos de las tartas.

Lidia Torrent y Nagore Robles, finalistas de 'Bake Off: famosos al horno'. RTVE

Finalmente, la cosa quedó entre Nagore y Mario, y la balanza se inclinaría hacia el segundo. "No me lo puedo creer, de verdad. Ha sido un día dificilísimo. He notado que siempre iba cuesta arriba, las veía y decía: 'Es que son buenísimas", asumió el joven de 29 años.

Ya con el premio en la mano, el que fue Lucas Castillo en Los Protegidos desveló que repartiría los 100.000 euros entre dos asociaciones: la Fundación Aladina, que "ayuda y hace felices" a los niños con cáncer, y a Autismo España, un conglomerado de 194 asociaciones para mejorar la vida de las personas con esta condición del neurodesarrollo.

"No me lo puedo creer. Esto va a tardar mucho en reposar. Lo juro y lo sabéis. Os lo podíais llevar cualquiera de las dos [Lidia y Nagore]. Me da mucha pena lo tuyo, Nagore, porque te lo podrías haber llevado tú", asumió el madrileño. La colaboradora televisiva le restaba importancia: "No te preocupes, te haré la tarta en el próximo cumple de tus hijos".