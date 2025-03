La disciplina "militar" de Elena Rivera: "Intento tener todo como el 'padrenuestro' al llegar al set de grabación"

Elena Rivera vuelve a reunirse en Perdiendo el juicio con el equipo de Alba. Eso sí, Amanda Torres no es un personaje tan sufridor como lo era el que encarnaba en la serie de Atresmedia que pegó el pelotazo tras su paso por Netflix, y que le hizo ganar --entre otros títulos- el Premio Ondas como mejor intérprete femenina en ficción en 2022.

Producida en colaboración con Boomerang TV (Física o Química. La Nueva Generación), se trata de un procedimental clásico que engancha desde el primer minuto con sus tramas episódicas y otra transversal que se inicia al final del primer capítulo de un total de diez de 50 minutos de duración.

En la ficción que atresplayer estrena este domingo 23 antes de su emisión en Antena 3, Elena vuelve a convertirse en ese valor seguro para una ficción. En Perdiendo el juicio da vida a una prestigiosa abogada que ve cómo su carrera se hace añicos tras tener un brote de TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) en pleno juicio.

En una entrevista concedida a BLUPER, la actriz recalca que la serie no gira en torno al TOC --los casos tienen suspense y comedia--, pero es consciente que construir a Amanda ha sido todo un reto. "Me he informado y documentado mucho para no caer en clichés. He intentado hacerlo con respeto y la mayor naturalidad posible", dice.

"Como actriz, hacer algo y decir otra cosa, se disfruta mucho", añade Elena. Durante el proceso, la intérprete que vimos crecer en Cuéntame explica que, entre todo el equipo de la serie, con los directores Pablo Guerrero y Jaime Olías a la cabeza, encontraron el "equilibrio" para abordar el TOC sin caer en la "broma".

Amanda Torres (Elena Rivera) y César (Miquel Fernández) en 'Perdiendo el juicio'.

Además, Miquel Fernández y Manu Baqueiro, sus compañeros de reparto, también ayudaban para hacer las reacciones de Amanda. "Muchas veces no sólo era yo hacer las cositas que marcábamos, sino la reacción de fuera", cuenta.

"Tenía que mentalizarme de que esta mujer no podía tener ningún tipo de contacto, y me venía muy bien que algún actor hacía que venía a tocarme, y yo misma era la que hacía el acto reflejo de 'no, no me toques".

Elena Rivera interpreta a la abogada Amanda Torres en 'Perdiendo el juicio'.

Lo cierto es que Elena Rivera es una persona bastante metódica a la hora de trabajar. "Soy muy militar", confiesa. "Intento tener todo como el padrenuestro al llegar al set de grabación, muy estudiado, y sabiendo que luego pueden pasar mil cosas que hacen que te cambien la localización".

Pero lo peor de las grabaciones de Perdiendo el juicio fueron los madrugones. "Soy más nocturna", admite. "Los rodajes de noche los llevo regular, pero si tengo que elegir, me quedo con los nocturnos. Aquí era recrear un juicio a las ocho de la mañana, con texto muy técnico".

"Soy muy de series de abogados y juicios. Los true crimes me vuelven loca. Estoy obsesionada"

La seguridad de Amanda requería mucho estudio en casa. "He tenido que hincar los codos. Porque aunque esta mujer tenga su trastorno, tenía que verse que era un tiburón. Por eso, tenía que haber seguridad y lanzar las cosas sin dudar. Tienes que ir a saco".

Fan de Suits, Elena Rivera admite ser de este estilo de series. "Soy muy de series de abogados y juicios. Los true crimes me vuelven loca. Estoy obsesionada. Me los he visto todos", dice. "Me gustan mucho por la condición humana. Por cómo reaccionan unos, otros, qué dicen, qué no dicen por la mirada... Hay un punto de frikismo de actriz".

Amanda Torres se une al bufete de Gabriel (Manu Baqueiro) tras su brote de TOC.

La actriz, que se llevó de recuerdo el mazo de la juez interpretada por María Pujalte, también confiesa haber seguido La isla de las tentaciones. "Consumo todo tipo de televisión. Y, cuando estás rodando y estudiando sin parar, también te apetece desconectar. Todos llevamos unas vidas muy locas y estas minidesconexiones se agradecen".