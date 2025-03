Nuria Roca provoca los celos de Juan del Val en 'El Hormiguero': "Miguel Bosé me pone muy tontorrona"

Tras repasar la actualidad de la semana, con especial énfasis en Carlos Mazón y José Luis Ábalos, la tertulia de El Hormiguero echó el cierre con un tema mucho más desenfadado: los famosos a los que admiraban Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo, así como su reacción al tener trato con ellos.

Pablo Motos lanzaba la pregunta: "¿Os habéis puesto un poco tontos porque habéis hablando con alguien a quien admirábais mucho?". Roca fue la primera en romper el hielo y tuvo cristalina su respuesta: Miguel Bosé. El cantante, por cierto, lleva días en la palestra tras la última entrevista que ha concedido y por la extraña visita de su hermana, Lucía Dominguín, a Y ahora Sonsoles.

"Sí, a mí me ha pasado. Yo admiraba y admiro a Miguel Bosé. Y cada vez que lo he tenido delante me he puesto muy tontorrona", reconoció la presentadora de La Roca en laSexta. En este punto, el conductor de Antena 3 anunciaba que el cantante visitará el programa "en un par de semanas".

A Nuria se le alegró la noche: "¿Viene? ¡Ah! Pues yo vengo también. Hubo una vez que él me dio un beso en directo y yo no lo aproveché del todo. Entonces ahí no me puse tontorrona, ahí fui tonta directamente". Al lado de la colaboradora, Del Val no podía evitar reírse: "Claro...".

"¿Te quedaste con ganas de otro beso?", quiso saber Motos. "Sí, sí. A ver, para mí, Miguel Bosé ha sido el hombre más guapo de este país", remarcó Nuria. "¿El más?", cuestionó Juan, con ironía, y su mujer le contestaba: "El más. El más guapo de este país, el mejor cantante...".

Miguel Bosé visitó 'La Roca' en 2023 y recordó su beso con Nuria Roca 19 años después. Atresmedia Televisión

"Juan, tú no cantas. Te pareces al de Los Marismeños, pero no cantas", bromeó Pablo, que acto seguido hacía la misma pregunta al escritor. Él también parecía tenerlo claro. "Yo sí. Con Nuria Roca". "¡Jo...! Tanto almíbar, tío. Es insoportable", le espetaba Pardo. "No, no, el almíbar lo tengo yo, pero ella acaba de decir que se pone tonta con otro señor mucho más guapo que yo. Y tiene razón", aceptó Del Val.

Cabe recordar que Nuria Roca y Juan del Val se conocieron a finales de los noventa, cuando la valenciana conducía Waku Waku. A propósito del programa de TVE, Del Val la entrevistó y quedó prendado de su ahora mujer: "Me quedé absorto. Y así sigo".