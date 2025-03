La razón por la que María Patiño se ha visto obligada a presentar ‘Ni que fuéramos Shhh’ con gafas de sol

El pasado lunes María Patiño presentó Ni que fuéramos Shhh como tantas tardes. Sin embargo, el martes no regresó, y la tarea de presentar recayó, como en otras ocasiones, en Belén Esteban y Javier de Hoyos. Y tampoco vimos a María el miércoles, ni el jueves, cuando Belén leyó un comunicado en el que se confirmaba que el magacín de Canal Quickie terminaría su andadura el próximo 27 de junio, con un “final apoteósico”.

Al dar a conocer la noticia, María entró por teléfono para compartir impresiones con sus compañeros. “Yo creo que lo sabéis todos, yo he estado los últimos días muy débil. He tenido miedo. Tengo miedo al cambio, porque hacía años, desde que empecé a trabajar, que no había vuelto a sentir. La seguridad de saber lo que somos”, les decía.

Además, Patiño explicaba que el motivo de su ausencia era un flemón, y que no iba a trabajar no porque no pudiese salir guapa, sino que el médico le recomendó que lo controlase, y que si le bajaba al cuello acudiese al hospital.

Por fin, este viernes María Patiño al vuelo al pisito de Ni que fuéramos Shhh, y nada más arrancar la emisión la veíamos luciendo gafas de sol. “Soy María Patiño detrás de estas gafas”, explicaba a los espectadores, por si alguien pudiera tener alguna duda.

“Me he puesto estas gafas porque tengo todavía un poquito de hinchazón, pero lo que estoy pensando es que hasta las ocho no voy a poder aguantar con ella. Entre otras cosas, porque no voy a poder leer. Pero mientras tanto me oculto tras ellas”, reconocía la presentadora.

No tardó demasiado en desprenderse de las gafas de forma momentánea. El periodista Antonio Montero ha dado una entrevista para el pódcast de Arnau Martínez, y allí ha cargado con dureza contra María Patiño y los que fueron sus compañeros en Sálvame en la etapa de Telecinco.

“Es que tengo muchas ganas de escuchar a Antonio Montero”, aseguraba María Patiño. “Mira, mira, Antonio. Tengo ganas de escucharte”, decía mirando a cámara y quitándose las gafas, dando a continuación paso a una pausa publicitaria. A la vuelta, María siguió con el tema.

María Patiño muestra su flemón en 'Ni que fuéramos Shhh'.

“Soy una persona muy autocrítica y cuando uno responsabiliza a los demás es porque es incapaz de verse a sí mismo. Cuando uno destaca siempre es más fácil decir que la culpa la tiene el de enfrente”, reflexionaba. Y añadía: “Y lo digo por ti, Antonio Montero. Que tengo muchas ganas de hablar de esto. Y me quitaré las gafas cuando hable de ti, en ese momento me las voy a quitar”.