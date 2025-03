Una soltera de A Coruña rechaza a su cita en 'First Dates' por este insólito motivo: "Es como una gallina sin plumas"

Como una noche más, las puertas del restaurante más famoso de la pequeña pantalla volvían a abrir para dar la bienvenida a los solteros más exigentes. First Dates es sin duda el dating show más conocido en nuestro país y los seguidores de Cuatro no iban a fallar a su cita diaria con el programa.

De esta manera, el formato liderado por Carlos Sobera iba a recibir a una soltera muy especial. Isabel tiene 61 años y viene de A Coruña y así se presentaba a la audiencia del programa: "Me gustaría encontrar a una persona, como mi marido no va a ser posible, pero parecido".

"Mis padres estuvieron 15 años en Londres y somos tres hermanos. Con 18 años me fui de vacaciones a Suiza, me gustó y me quedé. La gallega se abrio en canal con Carlos Sobera y le contó la pérdida de su marido: "Estuve toda la vida con él y a los 56 años le dio un infarto. Para mí era mi ángel y mi media naranja, también fue el primer hombre que conocí. Era un buenazo de hombre y tenía todo lo que quería".

Pero como no podía ser de otra manera, First Dates tenía preparada una cita a ciegas para Isabel. El afortunado iba a ser Jorge, un argentino de 66 años y procedente de Lugo. "Me vine hace seis años a España para tener una vida mejor", apuntaba Jorge.

La primera impresión de la soltera gallega no iba a tardar en hacerse pública: "No me gustan los calvos. En mi cabeza no... Es como una gallina que está sin plumas. A mí me gustan los animales, pero a mí me gusta una cosa bien cuidada. Una gallina no tiene plumas porque es vieja. Yo sin plumas no la quiero ver".

Isabel, en 'First Dates'

Durante la cena, ambos intercambiaron opiniones sobre sus hábitos y aficciones. "Es la primera cita que tengo en mi vida, solo conocí a mi marido. Aun así, él está omnipresente", explicaba ella. "Ha tenido un solo hombre, evidentemente, no tiene mucha experiencia ni vida con otros hombres. No me parece mal y tiene su encanto, pero la veo retraída", señalaba Jorge sobre las relaciones de Isabel.

La sombra de su marido fallecido no paraba de dar vueltas en la cabeza de Isabel y así lo comentaba a las cámaras de First Dates: "Estaba con él y estaba pensando en mi marido, si él me ve aquí... esas cosas que se te pasan por la cabeza".

Jorge, en 'First Dates'

Tras terminar la cena, los solteros se dirigieron a una sala más íntima para poder seguir conociéndose más tranquilos. Allí, juntos bailaron una romántica balada. "Es una mujer buena y con buenos principios, por lo poco que sé de ella. Pero, tendría que ser más suelta", reflexionaba Jorge sobre Isabel de A Coruña.

"Yo pensaba que estaba, pero no. No quiero engañar a una persona sino... A lo mejor, dentro de un año, pues a lo mejor sí", evidenciaba la gallega todas sus dudas en dar un paso adelante con su cita de este miércoles.

Isabel y Jorge, en 'First Dates'

"Se tiene que soltar un poco más, ser más ella y no cohibirse tanto. Ahí, demostraría mucha más cosas", se atrevía a decir Jorge sobre su cita en First Dates. En la decisión final, ambos iban a tener la oportunidad de decirse lo que piensan.

"Creo que tengo que decirte que debemos tener una segunda cita, para ver si te sueltas un poco más con tu vergüenza y contarnos algunas cosas más, para ver si realmente podemos avanzar", indicaba Jorge ante la clásica pregunta del programa.

Por su parte, Isabel tenía clara su respuesta: "No me gustaría tener una segunda cita, eres buena persona pero no estoy preparada yo para tener una cita. Sigo teniendo a mi marido muy presente y no te quiero engañar. Que vaya todo bien".