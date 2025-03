Julio ‘El Feroz’ de ‘GH’ reaparece en ‘El Hormiguero’ con Omar Montes: “La primera persona que me dio trabajo”

Omar Montes es un viejo conocido de El Hormiguero, y en esta ocasión el que fuese fugaz colaborador del formato acudía a presentar en primicia su nuevo tema, Oh, Baby. Una canción fruto de su colaboración con el artista DEI V y el productor colombiano Ovy on the drums, y de la que se vio un anticipo del videoclip.

Nada más llegar, Omar entregó a Pablo Motos una camiseta. “Me apetecía hacerte un regalo”, le decía el madrileño, que cumple ya 10 años en el mundo del público. Antes de comenzar una charla intensa con él, Pablo quiso destacar cómo “la mitad del público” eran los amigos y familiares de Omar, y se acercó a ellos con un micrófono.

Así, Omar presentó a amigos como Chiqui, Moncho o Antonio, y destacó que este último fue el que le enseñó “a hacer maldades”. “Mi primer amigo, que se hizo boxeador profesional y se fue a Estados Unidos”, explicaba.

Allí también estaba el productor de Omar, su peluquero, su entrenador de boxeo, su padre o su hermano. Pablo charló con su progenitor, y le preguntó si es cierto, como tantas veces cuenta el cantante, que él introdujo el kebap en España. El hombre lo confirmó, y también echó flores a su hijo: “Yo siempre había pensado que iba a ser campeón y triunfador”.

Como es el 19 de marzo, día de San José, Pablo Motos le preguntó si le había hecho algún regalo por el día del padre. “Una corbata de papel”, aseguraba Omar, que contó como fue “al chino” a comprar una cartulina, y que estuvo toda la mañana haciendo una corbata que pintó y en la que escribió una dedicatoria. “Y soy la persona más feliz del mundo”, confirmaba su padre.

En el público también se encontraba otro amigo de Omar, Julio ‘El Feroz’. “Una eminencia”, aseguraba Omar. “¿Por qué te llaman el feroz?”, le preguntaba Pablo Motos. “No quieras saberlo”, respondía Julio desde la grada.

Julio fue “la primera persona que me dio trabajo en mi vida”, contaba Omar, que comenzó en una discoteca de Benidorm. “Omar tenía mala leche, hemos tenido varios problemas fuertes y a Omar hay que contenerle”, recordaba Julio sobre su amigo.

Hay que recordar que hace 15 años, en 2010, Julio ‘El Feroz’ fue uno de los participantes de Gran Hermano en Telecinco. Dentro de la casa comenzó una relación con su compañera Flor, con la que mantenía encuentros íntimos, y se jactaban ante las cámaras del contenido que estarían dando, de cómo todos hablarían de ellos y que tendrían muchos bolos al salir.

Esto fue considerado como inaceptable por parte de la organización, y Mercedes Milá les anunció su expulsión después de mostrarle vídeos de ambos: “¿Divertido, no? Muy divertido, tronchante, vamos. Os comunico que estáis expulsados de Gran Hermano”.

Según el programa, forzar el romance atentaba “contra la esencia del programa” y “desvirtuaba por completo el espíritu y los principios básicos de Gran Hermano”. Fueron incluso vetados en las galas, y nunca más se supo de ellos.