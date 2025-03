El dardo de Lia Kali a David Broncano en 'La Revuelta' por un detalle de Pablo Motos en 'El Hormiguero': "No lo has tenido"

Una vez más, David Broncano ha vuelto a contar con un invitado que estuvo previamente en El Hormiguero. Este pasado martes 18 de marzo, Lia Kali se dejaba ver por el formato de La 1. Por supuesto, que el famoso haya pasado antes por el espacio presentado por Pablo Motos ha dado lugar a situaciones de lo más cómicas. Lo que el presentador no esperaba era llevarse un dardo de la artista.

La artista urbana, quien fue concursante de La Voz, ha acudido a La Revuelta para promocionar su próximo concierto en el Movistar Arena, el 12 de abril de 2025. Cerca de lograr el lleno completo, la barcelonesa había acudido a El Hormiguero hace ya bastante tiempo, por mayo de 2024.

Sin embargo, su paso por el programa de Antena 3 ha sido una de sus últimas apariciones televisivas. Un dato que no tuvo en cuenta el equipo de producción del espacio de Broncano. De hecho, fue la propia Lia Kali la que ha mentado a El Hormiguero.

Ha sido cuando Broncano le preguntaba por su relación con los medios de comunicación. “Dices que no te gustan las entrevistas en general. ¿Cuáles has hecho últimamente? ¿Has estado en algún sitio?”, ha querido saber el conductor. Lo que Broncano no esperaba era que nombrase a Pablo Motos.

“Pues he estado en El Hormiguero”, admitía la catalana. Por supuesto, esto ha provocado el momento de las comparaciones. Es más, Lia Kali ha enviado un dardo al jienense. “No sé si debería decir esto, pero lo voy a decir”, expresaba la artista urbana.

David Broncano en 'La Revuelta'.

Ha sido en ese momento cuando Kali expresaba un detalle que Motos tuvo en su entrevista y que Broncano no. “Vino a saludarme antes de que saliera a hacer la entrevista y me dio calma. Y tú no”, comentaba la barcelonesa, provocando que el público reaccionase contra el conductor.

“Perdón, es que sabía que no lo tenía que decir”, expresaba Lia Kali visiblemente avergonzada, al sentir que quizás había metido la pata. Broncano le quitaba importancia al asunto. Es más, quería reconocer el gesto de Motos, dado que Broncano también ha acudido de invitado a El Hormiguero.

“Es verdad. Yo fui hace unos años y antes de entrar vino a saludarme, presentarse y tal”, admitía. “Es cierto que te tranquiliza, a mí cuando fui me tranquilizó, no nos conocíamos ahí”, agregaba.

Lia Kali y David Broncano en 'La Revuelta'.

En ese momento, Ricardo Castella lanzaba un recordatorio a Broncano. Parece ser que el jienense nacido en La Coruña suele tender a la procrastinación. “Un rato antes de empezar el programa, Pablo Motos está”, señalaba.

Broncano se defendía y compartía que él prefería encontrar al invitado directamente en el plató. “Casi nunca saludo, creo que es bonito que el primer encuentro al conocernos sea ahora”, argumentaba.

Sin embargo, la artista urbana confesaba que prefería el método de Motos. “Acojonas más, yo estaba más nerviosa y me preguntaba en qué momento ibas a venir”, expresaba la cantante. A pesar de ello, también reconocía que Broncano ha sabido hacerle sentir cómoda durante la entrevista, aunque no le dedicase unas palabras antes.