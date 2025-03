Ni ‘Supervivientes’ ni ‘¡De Viernes!’: Terelu Campos desvela el programa que más ama de la televisión actual

Aunque no es concursante de pleno derecho, sino que tiene sencillamente la misión de aguantar 21 días en Honduras, Terelu Campos es uno de los grandes nombres de Supervivientes 2025. Aunque tiene unos privilegios que María Patiño califica como de reinona, la hermana de Carmen Borrego saltó del helicóptero, ha participado en pruebas físicas y también está conviviendo como una más. Hasta ha tenido sus primeros roces con un compañero, Pelayo Díaz.

Este lunes, Telecinco fusionó Supervivientes con La isla de las tentaciones, y desde el otro lado del charco participaron en el debate final Manuel, Anita y Montoya. Pero unas horas antes, durante la emisión de Conexión Honduras, Terelu se encontró con el trío en Playa Misterio, si bien, inicialmente, pensaba que estaba ella a solas.

“Sandra yo no me puedo quedar aquí sola por favor, no hecho nada tan malo como para recibir este castigo, yo no sobrevivo aquí sola. Déjame subirme a la barca. Por favor, sácame de aquí”, le pidió a Sandra Barneda la colaboradora televisiva, hasta que por fin aparecieron Montoya, Manuel y Anita, que estaban escondidos.

Terelu se quedó a cuadros al ver a los tres participantes, de los que, en teoría, desconocía que estuviesen concursando en el reality. Y es que ella ha seguido de cerca los amores y desamores de estos tres personajes televisivos.

“Yo lo que más amo hacer ahora en televisión es La isla de las tentaciones, los días que hay episodio me reúno con mi amiga Paloma para verlo”, aseguraba Terelu Campos, poniendo por delante el reality de otros formatos en los que ella misma trabaja, como ¡De Viernes!.

Hasta que se vaya, Telecinco continuará exprimiendo a Terelu en Honduras. Y es que en la gala de esta noche de Supervivientes: Tierra de nadie se abrirá de forma extraordinaria la palapa para que Terelu y Pelayo puedan abordar su último conflicto tras la fuerte discusión que mantuvieron en la noche de ayer domingo y cuyas imágenes se mostrarán durante la gala.

Además, una votación exprés en la app de Mitele dirimirá el futuro inmediato de los tres habitantes de Playa Misterio: Montoya, Anita y Manuel. Dos de ellos se convertirán en concursantes oficiales de la edición sorprendiendo con su llegada a Playa Calma y Playa Furia, mientras que el tercero será expulsado.