Una soltera de Logroño rechaza a su cita en 'First Dates' por una verdadera razón de peso: "Para gorda ya estoy yo"

El restaurante más famoso de la tele volvía a abrir sus puertas una noche más. First Dates es sin duda el dating show más exitoso de Cuatro, donde cada día innumerables solteros buscan el amor en una cita a ciegas.

Así, este martes una de las asistentes al formato liderado por Carlos Sobera iba a ser Beatriz de 47 años y procedente de Logroño. "Soy conocida porque tengo mi canal en YouTube y TikTok y parece que va bien la cosa", se presentaba Beatriz que es auxiliar de enfermería y natural en Baracaldo, lugar de nacimiento de Carlos Sobera, presentador del programa.

"Yo lo que hago es grabar desde el balcón a gente bailando, que vienen a saludarme o peleas. Lo que surja esa noche", detallaba Beatriz sobre el tipo de contenido que ofrecía en sus redes sociales. "No ligo nada. En el amor soy muy tonta porque lo doy todo y así me va", explicaba sobre sus últimas experiencias sentimentales.

"Me gusta que sea un tío divertido e inteligente", añadía también sobre sus preferencias. El afortunado que intentaría conquistarla iba a ser Carlos de 50 años, cuyo apodo era 'Peluchín' y todo por culpa de un compañero de trabajo.

"Me gusta que me llamen 'Peluchín', ya me he acostumbrado y llevo muchos años. Queda bien y en el pueblo todos tienen un apodo, pues este me ha tocado a mí y no me disgusta en absoluto", explicaba Carlos sobre su curioso mote.

Beatriz, en 'First Dates'

"Me parece guapa, pero no del guapo que me gusta a mí. Me gustan un poco más raras", era la primera impresión de Carlos que venía de Ibeas de Juarros (Burgos). Por su parte, ella tampoco parecía muy satisfecha con su cita: "No me gusta porque está un poco gordito. Para gorda ya estoy yo", confesaba Beatriz sobre él.

"El mote de 'Peluchín' le pega porque es abrazable, es gordito y abrazable", añadía también Beatriz sobre el gracioso mote de Carlos de Burgos. Ya durante la cena, ambos intercambiaban sus opiniones e intereses. Eso sí, con poco éxito.

Carlos, en 'First Dates'

"Ni me va ni me viene porque no veo nada de redes sociales. Soy informático y programador pero me he negado siempre a tenerlas. Yo salgo mucho con la moto y siempre ando aprendiendo o jugando con el ordenador", explicaba Carlos.

"Me parece increíble que, en estos tiempos, no tenga redes sociales y eso que está todo el día con el ordenador", apuntaba Beatriz sobre las preferencias de su cita. La cena no estaba yendo de la mejor manera y el propio Carlos se expresaba así ante las cámaras del programa: "Es mi primera vez en una cita a ciegas y estaba muy nervioso. No sabía de qué hablar y se me quedaba la mente en blanco".

Beatriz y Carlos, en 'First Dates'

"Aunque ahora soy informático, de joven me gustaba mucho el baile y he practicado break dance y he estado de gogó en varias discotecas de Alicante y Valencia", recordaba Carlos algunos datos sobre su juventud.

En un momento de la cita, Beatriz le explicó qué tipo de libros le gustan leer: "Sobre desarrollo personal". A Carlos no le hizo ni pizca de gracia este dato de su cita: "Los libros de autoayuda y todo eso es algo que no trago. No me ha gustado nunca, me parece todo como si de una secta se tratara".

Como era de esperar, la decisión final entre Beatriz y Carlos estaba muy clara. "Me lo he pasado bien, pero había muchos silencios", le decía el de Burgos a su cita. De esta manera, Carlos no quiso tener una segunda cita con ella: "No es el tipo de persona exactamente que me gusta". Por su parte, Beatriz opinaba parecido: "No lo veo como pareja no había feeling ni atracción física".