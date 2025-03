Ana Rosa, tajante, se defiende de las críticas de andaluzofobia por su comentario sobre Montoya: "Perdona, Andalucía es mi casa"

El viernes pasado, Ana Rosa Quintana fue trending topic en redes sociales por un comentario que muchos entendieron como una ofensa al acento andaluz. Tras el revuelo generado, este lunes, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha aclarado sus palabras.

Pero, antes, hay que situarse en el contexto en el que Quintana hizo el apunte. En la sección de El Aperitivo, presentadora y colaboradores debatían del reencuentro de Montoya, Anita y Manuel en Supervivientes, un momento que obviamente iba a suponer un conflicto entre el concursante de La isla de las tentaciones y el soltero.

Así, el programa de Telecinco ofreció imágenes de la discusión de ambos, que apenas se dejaban hablar y a los que no se les entendía desde casa. Fue entonces cuando Ana Rosa realizaba una petición al reality de Cuarzo Producciones: "Por favor, poned subtítulos porque no se entiende nada".

Como decíamos, la frase fue interpretada como andaluzófoba hasta por Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, como ha demostrado Ana Rosa en el primer Aperitivo de la semana en el formato de Unicorn.

De nuevo, el bloque arrancaba repasando los mejores momentos de la gala de Conexión Honduras de este domingo. Entre ellos, el posible acercamiento de posturas del trío protagonista de esta edición. "¿Os habéis fijado que viene subtitulado de Supervivientes, no? Que no hemos sido nosotros", ha puntualizado, con sorna, la comunicadora de Mediaset.

Ana Rosa Quintana, presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset España

Sus compañeros le pedían cautela por la polvareda que pudiese levantar, pero Ana Rosa abordaba el tema sin reparos: "No, es que les digo la verdad. Yo tengo muchos defectos, pero, hombre, esto es una gilipo... como la copa de un pino. Estaban los dos peleándose y no se entendía nada de lo que decían porque hablaba uno por encima del otro".

"Como la mesa política aquí, vamos", ha bromeado Quintana, que ha señalado que su comentario no iba referido a que Montoya sea de Sevilla y Manuel de Cádiz, sino que se pisaban al lanzarse reproches. "¿Ustedes creen que yo voy a decir que hay que subtitular el andaluz?".

"Perdona, pero Andalucía es mi casa. Mi marido es andaluz, toda mi familia es andaluza. Yo soy medio andaluza. Entonces, no me toquen las narices. Ustedes pueden criticarme y hacen muy bien, pero... Esto no es así", ha asegurado la conductora de El programa de Ana Rosa.

"Ayer [Montoya y Manuel] estaban hablando normal y el otro día hablaban súper rápido. Ya está bien", ha zanjado, y los tertulianos del espacio de mañanas le daban la razón. "Ya está bien de sacar las cosas de contexto", ha rogado Cristina Cifuentes, al igual que Máximo Huerta ha afirmado: "A mí también me habría tocado las narices".