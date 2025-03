'De viernes' desmiente a Amador Mohedano que le hayan vetado hablar de Rocío Carrasco: "No te lo prohibimos"

Amador Mohedano se ha sentado este pasado 14 de marzo en De viernes. El ex de Rosa Benito regresaba a la pequeña pantalla para ahondar en cuál es el estado actual de su relación con su antigua pareja. Con un rifirrafe con Ángela Portero incluido, el hermano de la fallecida Rocío Jurado obligaba a los presentadores del magacín nocturno a desmentir una acusación relacionada con su sobrina, Rocío Carrasco.

Mohedano comenzaba de manera tajante, al asegurar que no había ido antes a De viernes debido a que le “prohibió” hablar sobre la exconcursante de Bake Off: Famosos al horno. Santi Acosta le cortó rápidamente. “Aquí no te prohibimos hablar de nada”, dijo de manera tajante.

Sin embargo, el hermano de Rocío Jurado se mantuvo en sus trece. “Me habéis prohibido hablar de mi sobrina”, espetaba a los presentadores del magacín nocturno. “Yo no he venido antes a este programa porque decía que quería defender a mi familia”, explicaba.

“Lo que ha hecho ella [Rocío Carrasco] con todos nosotros es una barbaridad muy grande y yo no lo puedo permitir. Y aquí me decíais que estaba prohibido hablar con ella”, insistía Mohedano, a pesar de la negativa tanto de Acosta como de Bea Archidona. El invitado, aunque sin cambiar de parecer, declaraba un matiz para justificar su actitud.

“Bueno, pues era lo que había. Me lo decía todo el mundo”, señalaba. Antonio Rossi salía al paso y le señalaba que eso podría haber sido antes. De forma indirecta, daba a entender que Mohedano hacía referencia a la breve etapa en la que Telecinco no podía hacer referencia a ciertos personajes o programas.

Amador Mohedano, Bea Archidona y Santi Acosta en 'De viernes'.

Toca remontarse a 2023, cuando se informaba que Mediaset había ordenado que no se hablaran de ciertos personajes para poder diversificar así los contenidos. Entre los nombres de esa ‘lista negra’, estaban los de Rosa Benito, Gloria Camila, Kiko Rivera o Rocío Carrasco. De la misma forma, en ese breve período, se evitaba hacer referencia al recién cancelado Sálvame.

Sin embargo, esos aparentes vetos quedaron descartados cuando, poco a poco, Telecinco hacía referencia a dichos personajes. Es más, figuras como la propia Rosa Benito han vuelto por la puerta grande. La televisiva ha colaborado con De viernes en los debates de Supervivientes. De la misma forma, Sálvame y el Deluxe son mencionados en bastantes ocasiones.

Tras la aclaración por parte de los presentadores y los tertulianos, Mohedano aprovechó su momento para cargar duramente contra Rocío Carrasco. El exmánager acusó a su sobrina de “tratarlo como un guiñapo”.