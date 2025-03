El primo de Zumosol se sincera sobre el acoso escolar que sufrió: "Me puse delante de un tren. Quería desaparecer"

Entre otros asuntos, 59 segundos abordó el acoso escolar en la entrega de este miércoles, 12 de marzo. La actriz Vanesa Romero y Sergio Medialdea, el famoso 'primo de Zumosol', contaron duros testimonios de su infancia y adolescencia respecto al bullying.

El personaje de Medialdea, paradójicamente, "ayudaba al niño acosado", como recordó Gemma Nierga. Sin embargo, el entonces adolescente era el que estaba padeciendo los estragos de esta lacra en su día a día. "Lo sufrí desde los 14 a los 18 años y lo pasé realmente mal".

"Yo estaba de esta guisa", comentó Sergio, señalando el pantallón, donde aparecían fotos de él de joven, mostrando un cuerpo atlético. "Pero por estar de esta guisa no merecía que se metieran conmigo, ni que me pegaran, ni que abusaran de mí. A veces los acosadores son tan crueles que durante 3 años fui el óxido de hierro del instituto".

La presentadora del programa de La 2 preguntó a qué se refería con ser "el óxido de hierro del instituto". "La fórmula química del óxido de hierro es FeO. Me esperaban a la salida, a la entrada del instituto. Me daban collejas, me escupían, me quitaban el bocadillo. El dinero que llevaba, para ellos comprar tabaco. Eran chicos de COU", recordó.

Su sufrimiento llegó a tales extremos que empezó a aislarse y a preguntarse si merecía la pena seguir viviendo. "Yo jamás se lo comenté a mis padres. Mi padre se enteró de que había sufrido bullying a los 88 años", reconoció el invitado al formato de Globomedia.

Vanesa Romero también sufrió acoso escolar, como relató en '59 segundos'. RTVE

"Empiezas a pensar que el mundo sería un lugar mejor si no estuvieras tú. Eso es muy fuerte. Cuando empiezas a creer esas cosas, aparece la sombra del suicidio", expuso el hombre, que relató de manera cruda su intento de suicidio: "Estuve andando por las vías del tren y me puse delante de uno. Cerré los ojos porque quería desaparecer".

"Entonces, me vinieron a la cabeza las dos únicas personas que me querían tal y como era, mis padres. ¿Cómo iba a hacerles eso? Y me aparté de la vía. Recuerdo las caras de los pasajeros del tren, de 'qué hace un chaval de 15 años andando por las vías", rememoró.

Vanessa Romero también fue víctima del acoso escolar, en su caso, "con tan solo 7 añitos". "Imagínate lo que supuso para mí. Mis padres tomaron medidas, me cambiaron de colegio y volví a sufrir acoso en el otro colegio", desveló la modelo alicantina.

Romero apuntó a los diversos motivos por los que generaba odio en otros niños: "Era una niña que estudiaba mucho, me gustaba ser la primera de la clase, se me daba bien el deporte. Destacaba, era rubita y con los ojos azules. Sentí que me empezaban a aislar".