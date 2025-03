Melody ficha a Vicky Gómez para Eurovisión 2025: este es el nuevo cuerpo de baile que la acompañará en 'Esa Diva'

Vicky Gómez formará parte del cuerpo de baile de Melody de cara a Eurovisión 2025. Así lo ha confirmado Televisión Española este miércoles, 12 de marzo. La pública ha hecho públicos los nombres de los cinco bailarines que llevarán a cabo la coreografía de Esa Diva en Basilea.

Gómez es una gran conocedora del festival en su versión infantil, pues ha sido la coreógrafa de nuestros representantes desde Eurovisión Junior 2020. Por lo tanto, ha ideado los bailes de Soleá, Levi Díaz, Carlos Higes, Sandra Valero y Chloe DelaRosa.

Ganadora de Fama, ¡a bailar! en 2008, la televisión para nada le es ajena. Es profesora de baile de Operación Triunfo desde su edición de 2017, así como ha trabajado en La Voz, Tu cara me suena, Mira quién salta, Qué tiempo tan feliz, My Camp Rock 2 o The X Factor de Francia.

Además, ha realizado giras internacionales junto a Abraham Mateo y ha coreografiado el musical Flashdance. Como decíamos, la implicación de la salmantina en Eurovisión se limitaba a diseñar coreografías para el evento infantil. Será la primera vez que participe en el 'senior' y lo hará delante de las cámaras, como bailarina.

Esa Diva estará coreografiada por Mónica Peña y Álex Bullón, que a su vez también es bailarín de la propuesta. El barcelonés se mudó con 21 años a Los Ángeles y desde entonces ha bailado con Jennifer López, Camila Cabello, Miley Cyrus, Charlie XCX, Iggy Azalea, Kesha y Demi Lovato, entre otras estrellas del pop.

Ana Acosta se incorpora al grupo para aportar su experiencia internacional en televisión, teatro musical y como integrante del elenco de bailarines en grandes eventos. Tu cara me suena, La Voz o Got Talent integran su curriculum, también el haber bailado con Luis Fonsi, Lola Indigo u Ozuna. Como curiosidad: fue bailarina de Mel Ömana en el pasado Benidorm Fest.

Marc Montojo empezó su carrera a los 18 años, en musicales como Hoy no me puedo levantar. Ha tenido la oportunidad de trabajar para grandes artistas como Will.I.Am, Adam Lambert, Zara Larsson, David Guetta, MIKA y Matt Pokora. Completa el elenco Iván Matías Urquiaga, con experiencia de 17 años como bailarín y profesor, ha estado en las giras de Tini, Duki o María Becerra.

La incorporación de Vicky Gómez y Ana Acosta hace mixto el equipo de baile de Esa Diva, que en el Benidorm Fest estaba compuesto solo por hombres. Como se anunció hace unas semanas, la propuesta de Melody experimentará importantes cambios para ajustarla al escenario suizo. Empezando por la misma canción, de la que se estrena la nueva versión este jueves, 13 de marzo, antes de La Revuelta.