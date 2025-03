Ana Rosa celebra su récord de audiencia con otro editorial contra el Gobierno: "Vimos más posturas que en el kamasutra"

Las aguas bajan menos revueltas en Telecinco después de los últimos datos de audiencia. Al fenómeno de La isla de las tentaciones y el buen arranque de Supervivientes en prime time, se ha unido el récord que ha hecho Ana Rosa Quintana en las mañanas.

El programa de AR consiguió este martes su mejor dato desde que la comunicadora madrileña regresara a su "sitio habitual" hace justo un mes. El formato de Unicorn marcó un 15,8% de cuota de pantalla, un dato con el que se impone a los otros magacines matinales con los que rivaliza cada día.

La hora de La 1, de Silvia Intxaurrondo, firmó un 14% y Espejo Público, con Susanna Griso, registró un 11,7%. Eso sí, en esta ecuación no entra Alfonso Arús, que sigue siendo el 'rey' de la mañana con Aruser@s. Su programa despertador no tiene rival y alcanza el 17,4% en laSexta.

Aunque las cifras en la mañana fluctúen en función de los temas de la actualidad, se confirma que el movimiento ejecutado por Alberto Carullo, el nuevo director general de Contenidos de Mediaset España, está dando sus frutos. A base de editoriales, siempre (o casi) dirigidos contra la gestión de Pedro Sánchez, Ana Rosa se ha hecho un hueco en la que ha sido su 'casa' 18 años atrás.

Días antes de su reestreno en la mañana, Quintana avisaba que iba a enfatizar el tono irónico en sus editoriales, esos que en la tarde no tenían hueco. "A mí no me paga ningún partido político", reconocía en un encuentro con los medios, entre ellos BLUPER. "Me he ganado el derecho a decir lo que opino en determinados temas".

"Nos la intentaron colar"

Este miércoles, por ejemplo, con el récord bajo el brazo, Ana Rosa ha vuelto a 'disparar' contra el Ejecutivo desde el programa de Unicorn Content. "La música militar nunca me supo levantar. Esta es la canción que le susurró ayer la vicepresidenta al presidente en su minicumbre de la escena del sofá", empezaba diciendo sobre las discrepancias en el Gobierno sobre el aumento del gasto militar.

"Intentaron escenificar que fumaban la pipa de la paz a cuenta del gasto militar, pero silbaron las balas. El Gobierno no se pone de acuerdo consigo mismo pero nos la intentaron colar", continuaba.

"La portavoz Pilar Alegría dijo que hay una postura común en el Gobierno. Y no es cierto. Ayer vimos más posturas que en el kamasutra. Pilar Alegría: 'Hay una postura común'. Mónica García: 'Tenemos nuestra postura'. Pisarello: 'Que no cuenten con nosotros'. Compromís: 'No queremos formar parte".

"Ayer vimos en esta escena del sofá de Moncloa a Sánchez reclamando a Yolanda: '¿No es verdad ángel de luz, que en esta apartada orilla se puede subir el gasto militar sin merma del gasto social?' Y Yolanda le respondió con una sonrisa que 'más pura la luna brilla si invertimos contra el cambio climático toda esa calderilla", prosiguió Ana Rosa.

"En este nuevo orden mundial, a Europa siempre nos queda dar la victoria a Ucrania en Eurovisión", apuntó irónica para, a continuación, criticar que Sánchez no pase por el Congreso para justificar el aumento del gasto militar. "Sánchez recurrirá a ampliaciones de crédito", ha dicho, para "derribar" dos de los tres poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial, recordando que lleva un año sin acudir al Senado.